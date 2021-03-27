На межі загального локдауну. В Україні в "червоній" зоні вже більше половини регіонів

Фото: у "червону" зону додали ще дві області (РБК-Україна/Віталій Носач)

В Україні розширили "червону" зону карантину ще на дві області. Тепер "червоними" є 13 з 24 регіонів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.