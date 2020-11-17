На грани голода могут оказаться 130 млн человек, - ООН

К концу 2020 года на грани голода рискуют оказаться 130 млн человек из-за неблагоприятной ситуации с продовольствием. Ухудшила ситуацию пандемия коронавируса.

Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш в своем Twitter.

По его словам, голод растет снова.

"Голод - это безобразие в мире изобилия. В ситуации, когда 130 млн человек рискуют оказаться на грани истощения до конца 2020 года, Всемирная продовольственная программа продолжает играть жизненно важную роль, как поставщик продуктов питания и продовольствия, а также надежды", написал Гутерреш.

Ранее РБК-Украина писало, что критическая ситуация с голодом населения фиксируется в Буркина-Фасо, Нигерии, Южном Судане и Йемене. В этих странах также происходят вооруженные конфликты, что ухудшает ситуацию.

Напомним, в ООН говорили, что больше половины населения Ливана рискует столкнуться с продовольственным кризисом после взрыва в порту Бейрута.