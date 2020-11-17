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На межі голоду можуть опинитися 130 млн осіб, - ООН

Автор: РБК-Україна

До кінця 2020 року на межі голоду ризикують опинитися 130 млн осіб через несприятливу ситуацію з продовольством. Погіршила ситуацію пандемія коронавірусу.

Про це заявив Генсек ООН Антоніу Гутерреш у своєму Twitter.

За його словами, голод зростає знову.

"Голод - це неподобство у світі достатку. У ситуації, коли 130 млн осіб ризикують опинитися на межі виснаження до кінця 2020 року, Всесвітня продовольча програма продовжує грати життєво важливу роль, як постачальник продуктів харчування і продовольства, а також надії", написав Гутерреш.

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Раніше РБК-Україна писало, що критична ситуація з голодом населення фіксується в Буркіна-Фасо, Нігерії, Південному Судані та Ємені. У цих країнах також відбуваються збройні конфлікти, що погіршує ситуацію.

Нагадаємо, в ООН говорили, що більше половини населення Лівану ризикує зіткнутися з продовольчою кризою після вибуху в порту Бейрута.

Прогноз погоди
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