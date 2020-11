На межі голоду можуть опинитися 130 млн осіб, - ООН

До кінця 2020 року на межі голоду ризикують опинитися 130 млн осіб через несприятливу ситуацію з продовольством. Погіршила ситуацію пандемія коронавірусу.

Про це заявив Генсек ООН Антоніу Гутерреш у своєму Twitter.

За його словами, голод зростає знову.

"Голод - це неподобство у світі достатку. У ситуації, коли 130 млн осіб ризикують опинитися на межі виснаження до кінця 2020 року, Всесвітня продовольча програма продовжує грати життєво важливу роль, як постачальник продуктів харчування і продовольства, а також надії", написав Гутерреш.

