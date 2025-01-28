Удар Світоліної серед найкращих на Australian Open 2025: відео
Епізод матчу третього кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу між українкою Еліною Світоліною та італійкою Жасмін Паоліні потрапив до числа найкращих на турнірі за версією спортивної телемережі Eurosport.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube організації.
Українка після поразки у стартовій партії (2:6), у другому сеті, за рахунку 2:1 на свою користь, виграла важкий розіграш, який приніс їй третій бал. Цей епізод експерти визнали другим за красою на турнірі.
Зазначимо, що Світоліна виграла другу партію у Паоліні – 6:4. А потім знищила суперницю у вирішальному сеті – 6:0.
Загалом у десятку топ-епізодів потрапили фрагменти за участю 16-ти тенісисток. Найчастіше (тричі) згадувались моменти ігор третьої ракетки світу – американки Кирі Гауфф. Правда, лише один з цих топ-розіграшів вона завершила на свою користь.
Два топ-моменти в активі переможниці турніру – Медісон Кіз. Американці віддали 10-те та 3-тє місця.
А найкращим розіграшем турніру визнали епізод у матчі другого кола між Паоліні та мексиканкою Ренатою Сарасуа. Мексиканка поступилася в матчі (2:6, 3:6), але може тішитись тим, що стала автором найбільш видовищного моменту на Australian Open 2025.
Раніше представили повну галерею чемпіонів Australian Open 2025 року.
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