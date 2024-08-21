UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гранд Серії А підписав одноклубника Трубіна: він тікав із "Шахтаря" через війну

Фото: Давід Нерес поставив підпис під 4-річною угодою з неаполітанцями (x.com/ADeLaurentiis)
Автор: Антон Федорців

Бразильський нападник Давід Нерес перейшов до італійського "Наполі" з лісабонської "Бенфіки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

27-річний латиноамериканець став черговим новачком "партенопейців". У літнє трансферне вікно команда Антоніо Конте вже підписала футболістів на 75 млн євро.

Нерес уклав із "Наполі" контракт на 4 роки. У договорі передбачена опція продовження співпраці ще на сезон. "Бенфіка" отримала за бразильця орієнтовно 28 млн у євровалюті.

У лавах "орлів" провів 2 роки. Він перебрався до Португалії з донецького "Шахтаря" після повномасштабного вторгнення РФ до України. "Гірники" підписали його в січні 2022-го, тож вінгер не встиг зіграти жодного офіційного поєдинку за вітчизняний гранд.

"Наполі" розпочав новий сезон Серії А з поразки. "Партенопейці" в стартовому турі чемпіонату Італії зазнали фіаско від "Верони" (0:3). У другому турі підопічні Конте приймуть "Болонью" на домашній арені (25 серпня).

До слова, раніше "Інтер" перейшов під контроль Oaktree Capital Management зі Штатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НаполиЧемпіонат ІталіїБенфика