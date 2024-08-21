Гранд Серії А підписав одноклубника Трубіна: він тікав із "Шахтаря" через війну

27-річний латиноамериканець став черговим новачком "партенопейців". У літнє трансферне вікно команда Антоніо Конте вже підписала футболістів на 75 млн євро.

Нерес уклав із "Наполі" контракт на 4 роки. У договорі передбачена опція продовження співпраці ще на сезон. "Бенфіка" отримала за бразильця орієнтовно 28 млн у євровалюті.

У лавах "орлів" провів 2 роки. Він перебрався до Португалії з донецького "Шахтаря" після повномасштабного вторгнення РФ до України. "Гірники" підписали його в січні 2022-го, тож вінгер не встиг зіграти жодного офіційного поєдинку за вітчизняний гранд.

"Наполі" розпочав новий сезон Серії А з поразки. "Партенопейці" в стартовому турі чемпіонату Італії зазнали фіаско від "Верони" (0:3). У другому турі підопічні Конте приймуть "Болонью" на домашній арені (25 серпня).