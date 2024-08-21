Гранд Серии А подписал одноклубника Трубина: он убегал из "Шахтера" из-за войны

27-летний латиноамериканец стал очередным новичком "партенопейцев". В летнее трансферное окно команда Антонио Конте подписала футболистов на 75 млн евро.

Нерес заключил с "Наполи" контракт на 4 года. В договоре предусмотрена опция продления сотрудничества еще на сезон. "Бенфика" получила за бразильца ориентировочно 28 млн в евровалюте.

В рядах "орлов" провел 2 года. Он перебрался в Португалию из донецкого "Шахтера" после полномасштабного вторжения РФ в Украину. "Горняки" подписали его в январе 2022-го, так что вингер не успел сыграть ни одного официального поединка за отечественный гранд.

"Наполи" начал новый сезон Серии А с поражения. "Партенопейцы" в стартовом туре чемпионата Италии потерпели фиаско от "Вероны" (0:3). Во втором туре подопечные Конте примут "Болонью" на домашней арене (25 августа).