Grand Kolibri by Ribas: турецький KEYIF для всієї родини

Проєкт об’єднує міжнародний досвід Ribas Hotels Group та надійність девелопера MARITUR TURIZM ISLETMECILIK TICARET LIMITED SIRKETI. Його місія - дарувати родинам моменти єдності та спільного відпочинку.

Концепція: не "all inclusive", а “all together”

Grand Kolibri by Ribas побудований на основі турецької філософії keyif: мистецтва отримувати задоволення від моменту. Навіть у відпустці ми часто "граємо ролі": мама стає невтомною організаторкою, тато - гідом, а діти - непосидючими мандрівниками. У Grand Kolibri відпочинок починається там, де від цих ролей можна відійти, щоб насолодитися присутністю один одного та створити незабутні сімейні миті.

Grand Kolibri - місце родинного KEYIFу

Готель створений для спільних моментів усієї родини. Ресторани à la carte, SPA-комплекс, дитячий аквапарк, нічний дитячий простір із бебісітер-сервісом, п’ять басейнів і зони для тихого відпочинку. Для дітей - майстер-класи, ігри та піжамні вечірки, для дорослих - гастрономічні вечори, SPA й вечірки на пляжі, а програма активностей об’єднує дорослих і дітей: кулінарні шоу, майстер-класи, сімейну йогу та водні розваги.

Родзинкою комплексу є підземний тунель на пляж, оформлений у стилі турецького базару зі світильниками та мозаїками, а на даху - rooftop lounge із видом на найгарніші заходи сонця, для незабутніх вечорів з усією родиною.

Локація та архітектура

Готель зводиться у Паялларі, на першій береговій лінії з власним піщаним пляжем і підземним переходом. На виході з переходу гостей зустріне набережна з кафе, спортивними зонами та велодоріжками.

Grand Kolibri - це 429 готельних юнітів: від стандартних та сімейних до номерів з власним виходом до басейну. Архітектура поєднує сучасні форми й локальні матеріали, а територія являє собою оливково-цитрусовий сад із гамаками та затишними куточками для вечорів разом.

Для інвесторів

Grand Kolibri by Ribas - це не лише про відпочинок, а й про інвестиції.

від 3300 € за один квадратний метр;

0% розтермінування до кінця будівництва, повне право власності (ТАПУ) на юніти;

дохід у євро;

окупність від 8,9 років;

прогнозована прибутковість від 11,5% на рік.

На третій рік роботи інвестор може отримати до 20 240 € прогнозованого річного прибутку. Ribas Hotels Group забезпечує прозору модель управління та централізовані продажі.

Відкриття

Будівництво стартує у листопаді 2025 року, а вже восени 2027-го Grand Kolibri by Ribas відкриє двері для гостей.

Grand Kolibri by Ribas - місце, де родина знову стає родиною. І водночас - одна з найцікавіших інвестиційних можливостей 2025 року.

Погляньте на територію Grand Kolibri сьогодні: навіть зараз вона захоплює, а коли проєкт завершиться - це буде справжня перлина узбережжя.

Grand Kolibri by Ribas - місце, де родина знову стає родиною. І водночас - одна з найцікавіших інвестиційних можливостей 2025 року.