Гранаты, которые бросал "Беркут" в людей на Майдане, были из РФ. Чиновников будут судить

Бывшее руководство МВД времен беглого президента Виктора Януковича будут судить за незаконную поставку гранат из России. Эти гранаты использовали против митингующих во время Революции Достоинства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

"Работники ГБР при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Украины, его заместителя и начальника Департамента материального обеспечения МВД Украины за незаконную поставку гранат из Российской Федерации во время Революции Достоинства", - говорится в сообщении.

Что выяснило ГБР?

В январе 2014 года экс-чиновники незаконно переправили самолетом с территории России ручные газовые гранаты "Дрейф-2", свето-шумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М", ручные дымовые гранаты производства государства- агрессора.

В то же время, в январе-феврале 2014 года спецсредства были противоправно применены подразделениями "Беркута" МВД Украины против участников акций протеста в центре Киева, при том, что указанные гранаты не прошли экспертизы перед применением. В результате их использования 137 митингующих получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Также должностные лица растратили более 1 млн грн бюджетных средств при растаможивании указанных спецсредств.

В чем обвиняют фигурантов

Экс-чиновники обвиняются в превышении власти по предварительному сговору группой лиц, растрате бюджетных средств в особо крупных размерах и незаконному препятствованию проведению акций протеста в центральной части г. Киева во время Революции Достоинства с применением физического насилия (ч. 3 ст. 365 УК Украины в редакции от 2011 года, ч. 5 ст.191 УК Украины).

По ходатайству следователей ГБР обвиняемым заочно избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Обвиняемые объявлены в розыск. По оперативной информации ГБР, они скрываются на территории России.

Что с гранатами сейчас

Как рассказали в ГБР, высшее руководство РФ снабжало оружие бывшему руководству Украины, чтобы подавить акции протеста в Киеве, но сегодня эти гранаты помогают защищать Украину от российских оккупантов.