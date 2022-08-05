Гранати, які кидав "Беркут" в людей на Майдані, були з РФ. Посадовців судитимуть

Колишнє керівництво МВС часів побіжного президента Віктора Януковича судитимуть за незаконне постачання гранат з Росії. Ці гранати використовували проти мітингувальників під час Революції Гідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу генпрокурора завершили спеціальне досудове розслідування відносно колишнього міністра внутрішніх справ України, його заступника та начальника Департаменту матеріального забезпечення МВС України за незаконне постачання гранат з Російської Федерації під час Революції Гідності", - йдеться в повідомленні.

Що з’ясувало ДБР?

У січні 2014 року екс-посадовці незаконно переправили літаком з території Росії ручні газові гранати "Дрейф-2", світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М", ручні димові гранати виробництва держави-агресора.

Водночас у січні-лютому 2014 року спецзасоби були протиправно застосовані підрозділами МОП Беркут» МВС України проти учасників акцій протесту в центрі Києва, при тому що вказані гранати не пройшли експертизи перед застосуванням. У результаті їх використання 137 мітингувальників отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Також посадовці розтратили понад 1 млн грн бюджетних коштів під час розмитнення зазначених спецзасобів.

В чому звинувачують фігурантів

Екс-посадовці обвинувачуються у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб, розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту в центральній частині м. Києва під час Революції Гідності із застосуванням фізичного насильства (ч. 3 ст. 365 КК України у редакції від 2011 року, ч. 5 ст. 191 КК України).

За клопотанням слідчих ДБР обвинуваченим заочно обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Обвинувачених оголошено в розшук. За оперативною інформацією ДБР, вони переховуються на території Росії.

Що з гранатами зараз

Як розповіли в ДБР, вище керівництво РФ постачало зброю колишньому керівництву України, щоб придушити акції протесту в Києві, але сьогодні ці гранати допомагають боронити Україну від російських окупантів.