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Гранаты и холостые выстрелы: Польша заявила, что белорусы усилили провокации на границе

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Вторник 28 сентября 2021 14:28
Гранаты и холостые выстрелы: Польша заявила, что белорусы усилили провокации на границе Фото: Польши обвиняет Беларусь в провокациях на границе (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Белорусы усилили провокации на границе с Польшей. Среди них - оскорбления польских солдат и офицеров, имитация бросания гранаты и холостые выстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, которое цитирует "Польское радио".

По его словам, белорусы также повредили забор, установленный поляками, и препятствуют его возведению.

Усиление провокаций белорусов наблюдают в течение последних недель.

"Они заключаются в воздействии на моральное состояние солдат и офицеров, оскорблениях их пошлыми фразами, обвинениях в использовании фашистских методов", - добавил Жарин.

Он рассказал, что белорусские службы также записывают материалы с поляками, чтобы использовать их в пропагандистских целях.

"Мы также имеем дело с очень серьезными инцидентами, такими как выстрелы в воздух, когда видят поляков; мы также имели дело с так называемыми холостыми выстрелами", - сказал спикер и добавил, что "такие инциденты являются тревожными, и даже опасными".

Искр убежден - Беларусь пытается спровоцировать Польшу и вызвать реакцию. По его словам, белорусы хотят, чтобы первый выстрел прозвучал с польско-белорусской стороны границы.

Ранее в Польше заявили, что белорусские пограничники дают наркотики мигрантам.

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