Гранати та холості постріли: Польща заявила, що білоруси посилили провокації на кордоні

Білоруси посилили провокації на кордоні з Польщею. Серед них - образи польських солдат та офіцерів, імітація кидання гранати та холості постріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслава Жарина, яку цитує "Польське радіо" .

За його словами, білоруси також пошкоджують паркан, встановлений поляками, і перешкоджають його зведенню.

Посилення провокацій білорусів спостерігають протягом останніх тижнів.

"Вони полягають у впливі на моральний стан солдатів та офіцерів, образі їх вульгарними фразами, звинуваченнях у використанні фашистських методів", - додав Жарин.

Він розповів, що білоруські служби також записують матеріали з поляками, щоб використовувати їх у пропагандистських цілях.

"Ми також маємо справу з дуже серйозними інцидентами, такими як постріли в повітря, коли бачать поляків; ми також мали справу з так званими холостими пострілами", - сказав речник, і додав, що "такі інциденти є тривожними і навіть небезпечними".

Жарин переконаний - Білорусь намагається спровокувати Польщу та викликати реакцію. За його словами, білоруси прагнуть, щоб перший постріл пролунав з польсько-білоруської сторони кордону.