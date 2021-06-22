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Гранатометы, пулеметы и беспилотники: боевики на Донбассе пять раз нарушили "тишину"

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 22 июня, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Вражеский обстрел был зафиксирован вблизи Золотого-4. Боевики совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, неподалеку Авдеевки боевики открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также близи Красногоровки российские наемники обстреляли украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск украинские военные зафиксировали пролеты вражеских беспилотников типа "Орлан-10" и "Орлан-3М", которые пересекли линию разграничения. Беспилотники вовремя подавлены украинскими военными с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 21 июня, боевики 14 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.

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ДонбассООС