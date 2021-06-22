Боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе
За прошедшие сутки, 21 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. Потерь среди украинских защитников нет.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Известно, что неподалеку Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Гнутового боевики осуществляли обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе Луганского оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле населенного пункта Пески российско-оккупационные войска дважды обстреляли украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Водяного, противник 4 раза применял огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Майорска российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Золотого-4 противник обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенных пунктов Железное и Луганское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
Отмечается, что по состоянию на 7:00 утра, 22 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Так, вблизи Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Авдеевки российские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Марьинка зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.
Ранее стало известно, что боевики обстреляли Донбасс из гранатометов и минировали территорию.
Добавим, что оккупанты обстреливали украинские позиции и запускали беспилотник.