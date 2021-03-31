Из гранатометов и пулеметов: боевики семь раз за сутки обстреляли украинских военных на Донбассе

За прошедшие сутки, 30 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Из них 7 обстрелов и один факт инженерного оборудования позиций.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В частности, вблизи Авдеевки и Песков боевики обстреляли позиций украинских защитников, используя противотанковые гранатометы, а в пригороде Широкиного - крупнокалиберные пулеметы.
Неподалеку населенных пунктов Причепиловка и Троицкое оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток, 31 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
РБК-Украина писало, что в понедельник, 29 марта, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям "Запад 2021" взыскивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.