З гранатометів та кулеметів: бойовики сім разів за добу обстріляли українських військових на Донбасі

Протягом минулої доби, 30 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. З них 7 обстрілів та один факт інженерного обладнання позицій.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Зокрема, поблизу Авдіївки та Пісків бойовики обстріляли позицій українських захисників, використовуючи протитанкові гранатомети, а у передмісті Широкиного - великокаліберні кулемети.
Неподалік населених пунктів Причепилівка та Троїцьке окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська проводили інженерне обладнання своїх позицій.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби, 31 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
РБК-Україна писало, що у понеділок, 29 березня, збройні формування Російської Федерації сім раз обстріляли українські позиції на Донбасі.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань "Запад 2021" стягує зі всієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.