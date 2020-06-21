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Гранатомет, карабин и пистолеты: у жителя Днепра нашли арсенал

Новости » Происшествия     21.06.2020 - 20:11
Гранатомет, карабин и пистолеты: у жителя Днепра нашли арсенал
Фото: арсенал жителя Днепра (dp.npu.gov.ua)

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы

В ходе обыска у жителя Днепра правоохранители нашли арсенал оружия и боеприпасов. Оружие изъяли и направили на проведение экспертиз.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепра.

Правоохранители изъяли тубус от гранатомета "РПГ-26", нарезной карабин с оптическим прицелом, гладкоствольное двуствольное ружье, а также:

  • оптический прицел;
  • 6 шомполов и 3 приклада;
  • 20 пистолетных магазинов;
  • 3 пистолетных ствола;
  • обрез калибром 12 мм;
  • пневматическое ружье;
  • гладкоствольное двуствольное ружье с признаками замены составных частей;
  • пластиковую коробку с дробью и 129 патронов различного калибра

За хранение арсенала мужчине грозит от трех до семи лет за решеткой. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее вблизи линии разграничения на Донбассе обнаружили оружие и боеприпасы пророссийских боевиков.

Еще один арсенал боевиков обнаружили в Луганской области на территории одного из населенных пунктов.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины АрсеналФК Днепроружиебоеприпасы
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