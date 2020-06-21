Гранатомет, карабін та пістолети: у мешканця Дніпра знайшли арсенал

Фото: арсенал мешканця Дніпра (dp.npu.gov.ua)

Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі

В ході обшуку в мешканця Дніпра правоохоронці знайшли арсенал зброї та боєприпасів. Зброю вилучили та направили на проведення експертиз.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпра.

Правоохоронці вилучили тубус від гранатомету "РПГ-26", нарізний карабін з оптичним прицілом, гладкоствольну двоствольну рушницю, а також:

оптичний приціл;

6 шомполів та 3 приклади;

20 пістолетних магазинів;

3 пістолетні стволи;

обріз калібром 12 мм;

пневматичну рушницю;

гладкоствольну двоствольну рушницю з ознаками заміни складових частин;

пластикову коробку з дробом та 129 патронів різного калібру.

За зберігання арсеналу чоловіку загрожує від трьох до семи років за ґратами. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше поблизу лінії розмежування на Донбасі виявили зброю та боєприпаси проросійських бойовиків.

Ще один арсенал бойовиків виявили у Луганській області на території одного з населених пунктів.

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Автор: Дмитро Левицький