ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гранатомет, карабін та пістолети: у мешканця Дніпра знайшли арсенал

Новини » Надзвичайні події     21.06.2020 - 20:11
Гранатомет, карабін та пістолети: у мешканця Дніпра знайшли арсенал
Фото: арсенал мешканця Дніпра (dp.npu.gov.ua)

Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі

В ході обшуку в мешканця Дніпра правоохоронці знайшли арсенал зброї та боєприпасів. Зброю вилучили та направили на проведення експертиз.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпра.

Правоохоронці вилучили тубус від гранатомету "РПГ-26", нарізний карабін з оптичним прицілом, гладкоствольну двоствольну рушницю, а також:

  • оптичний приціл;
  • 6 шомполів та 3 приклади;
  • 20 пістолетних магазинів;
  • 3 пістолетні стволи;
  • обріз калібром 12 мм;
  • пневматичну рушницю;
  • гладкоствольну двоствольну рушницю з ознаками заміни складових частин;
  • пластикову коробку з дробом та 129 патронів різного калібру.

За зберігання арсеналу чоловіку загрожує від трьох до семи років за ґратами. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше поблизу лінії розмежування на Донбасі виявили зброю та боєприпаси проросійських бойовиків.

Ще один арсенал бойовиків виявили у Луганській області на території одного з населених пунктів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України АрсеналФК Дніпрооружиебоеприпасы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся