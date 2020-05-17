В Луганской области нашли оружие наемников РФ возле линии разграничения

Фото: оружие наемников РФ (dpsu.gov.ua)

Следователи изъяли оружие для проведения дальнейшего расследования

Пограничники во время обыска здания в пгт Камышеваха в Луганские области, обнаружили оружие и боеприпасы. Обыск был проведен у одного жителей неподалеку от линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, выполняя поручение следователя в соответствии с постановления суда в рамках уголовного производства, оперативники Луганского отряда совместно со следователями и сотрудниками полиции провели обыск здания в пгт Камышеваха неподалеку от линии разграничения в Луганские области. Впоследствии из помещения дома правоохранители изъяли две гранаты Ф-1, РГД-5 и два корпуса РПГ-22.

Кроме того, правоохранители установили, что по адресу проведения обысков проживает гражданин, который в 2014 году приютил и в дальнейшем проживал с пособниками НВФ. Кроме того, следователи установили, что владелец дома пытался подзаработать на продаже средств диверсии.

Как отмечается, следователи изъяли оружие для проведения дальнейшего расследования.

Напомним, 8 мая, пограничники вместе с правоохранителями обнаружили арсенал пророссийских боевиков на территории одного из населенных пунктов в Луганской области.

Автор: Андрей Козловский