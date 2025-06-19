Гран-прі WBC в Ер-Ріяді: семеро українців битимуться за чвертьфінал в революційному боксерському турнірі

20 та 21 червня в аравійському Ер-Ріяді продовжиться Гран-прі WBC. В поєдинках 1/8 фіналу візьмуть участь семеро вітчизняних бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram змагання .

Що відомо про турнір

Ініціаторами Гран-прі є голова Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії. Туркі Аль аш-Шейх та президент WBC Маурісіо Сулейман. В ньому змагаються боксери-профі з чотирьох вагових категорій: напівлегкій, першій напівсередній, середній та суперважкій.

У квітні пройшов перший раунд: зі 128 учасників лишилося 64. Після червневих поєдинків претендентів на загальний успіх стане ще вдвічі менше.

Хто виступить від України

Вихід у 1/8 фіналу забезпечили шість українських боксерів. Ще один – Олександр Соломенніков – повернувся до змагання як запасний: він замінить одного з спортсменів, що відмовився від подальшої участі.

Розклад поєдинків українців

Напівлегка вага:

21 червня. Олександр Соломенніков (16–1, 8 КО) – Хуан Мануель Альборнос (4–1, Аргентина)

Перша напівсередня вага:

20 червня. Данило Лозан (13–0, 8 КО) – Ерік Басран (8–0, 3 КО, Канада)

Середня вага:

20 червня. Дмитро Рибалко (5–0, 2 КО) – Мохаммед Ісса (10–0, 9 КО, Йорданія)

20 червня. Максим Молодан (8–0, 5 КО) – Ефрем Баріко (11–0, 6 КО, Франція)

20 червня. Петро Фролов (10–1, 4 КО) - Сауль Моралес (15–1–1, 14 KO, Мексика)

Суперважка вага:

Цотне Рогава (11–0, 8 КО та Віталій Стальченко (10–0, 6 КО) мали провести очний поєдинок. Але організатори розвели їх: суперників вітчизняні важковаговики дізнаються пізніше. Поєдинки заплановані на 21 червня.

Що на кону?

Кожен переможець Гран-прі отримає ексклюзивний кубок Хосе Сулеймана (на честь легендарного екс-президента WBC, батька нинішнього очільника організації Маурісіо Сулеймана) та гонорар понад 200 тисяч доларів США. Крім того – потенційний шанс на контракти з великими промоутерськими компаніями.

Цей турнір також тісно пов'язаний із планами Туркі Аль аш-Шейха щодо створення професійної боксерської ліги спільно з Дейною Вайтом, що може відкрити ще більше можливостей для молодих зірок.

Де дивитися

Ексклюзивні трансляції відбуватимуться на платформі британського спортивного стримінгового сервісу DAZN.