Гран-прі WBC в Ер-Ріяді: семеро українців битимуться за чвертьфінал в революційному боксерському турнірі
20 та 21 червня в аравійському Ер-Ріяді продовжиться Гран-прі WBC. В поєдинках 1/8 фіналу візьмуть участь семеро вітчизняних бійців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram змагання.
Що відомо про турнір
Ініціаторами Гран-прі є голова Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії. Туркі Аль аш-Шейх та президент WBC Маурісіо Сулейман. В ньому змагаються боксери-профі з чотирьох вагових категорій: напівлегкій, першій напівсередній, середній та суперважкій.
У квітні пройшов перший раунд: зі 128 учасників лишилося 64. Після червневих поєдинків претендентів на загальний успіх стане ще вдвічі менше.
Хто виступить від України
Вихід у 1/8 фіналу забезпечили шість українських боксерів. Ще один – Олександр Соломенніков – повернувся до змагання як запасний: він замінить одного з спортсменів, що відмовився від подальшої участі.
Розклад поєдинків українців
Напівлегка вага:
- 21 червня. Олександр Соломенніков (16–1, 8 КО) – Хуан Мануель Альборнос (4–1, Аргентина)
Перша напівсередня вага:
- 20 червня. Данило Лозан (13–0, 8 КО) – Ерік Басран (8–0, 3 КО, Канада)
Середня вага:
- 20 червня. Дмитро Рибалко (5–0, 2 КО) – Мохаммед Ісса (10–0, 9 КО, Йорданія)
- 20 червня. Максим Молодан (8–0, 5 КО) – Ефрем Баріко (11–0, 6 КО, Франція)
- 20 червня. Петро Фролов (10–1, 4 КО) - Сауль Моралес (15–1–1, 14 KO, Мексика)
Суперважка вага:
- Цотне Рогава (11–0, 8 КО та Віталій Стальченко (10–0, 6 КО) мали провести очний поєдинок. Але організатори розвели їх: суперників вітчизняні важковаговики дізнаються пізніше. Поєдинки заплановані на 21 червня.
Що на кону?
Кожен переможець Гран-прі отримає ексклюзивний кубок Хосе Сулеймана (на честь легендарного екс-президента WBC, батька нинішнього очільника організації Маурісіо Сулеймана) та гонорар понад 200 тисяч доларів США. Крім того – потенційний шанс на контракти з великими промоутерськими компаніями.
Цей турнір також тісно пов'язаний із планами Туркі Аль аш-Шейха щодо створення професійної боксерської ліги спільно з Дейною Вайтом, що може відкрити ще більше можливостей для молодих зірок.
Де дивитися
Ексклюзивні трансляції відбуватимуться на платформі британського спортивного стримінгового сервісу DAZN.
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