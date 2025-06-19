Гран-при WBC в Эр-Рияде: семеро украинцев сразятся за четвертьфинал в революционном боксерском турнире
20 и 21 июня в аравийском Эр-Рияде продолжится Гран-при WBC. В поединках 1/8 финала примут участие семь отечественных бойцов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram соревнования.
Что известно о турнире
Инициаторами Гран-при является глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии. Турки Аль аш-Шейх и президент WBC Маурисио Сулейман. В нем соревнуются боксеры-профи из четырех весовых категорий: полулегкой, первой полусредней, средней и супертяжелой.
В апреле прошел первый раунд: из 128 участников осталось 64. После июньских поединков претендентов на общий успех станет еще вдвое меньше.
Кто выступит от Украины
Выход в 1/8 финала обеспечили шесть украинских боксеров. Еще один - Александр Соломенников - вернулся в соревнования как запасной: он заменит одного из спортсменов, отказавшегося от дальнейшего участия.
Расписание поединков украинцев
Полулегкий вес:
- 21 июня. Александр Соломенников (16-1, 8 КО) - Хуан Мануэль Альборнос (4-1, Аргентина)
Первый полусредний вес:
- 20 июня. Даниил Лозан (13-0, 8 КО) - Эрик Басран (8-0, 3 КО, Канада)
Средний вес:
- 20 июня. Дмитрий Рыбалко (5-0, 2 КО) - Мохаммед Исса (10-0, 9 КО, Иордания)
- 20 июня. Максим Молодан (8-0, 5 КО) - Эфрем Барико (11-0, 6 КО, Франция)
- 20 июня. Петр Фролов (10-1, 4 КО) - Сауль Моралес (15-1-1, 14 KO, Мексика)
Супертяжелый вес:
- Цотне Рогава (11-0, 8 КО и Виталий Стальченко (10-0, 6 КО) должны были провести очный поединок. Но организаторы развели их: соперников отечественные тяжеловесы узнают позже. Поединки запланированы на 21 июня.
Что на кону?
Каждый победитель Гран-при получит эксклюзивный кубок Хосе Сулеймана (в честь легендарного экс-президента WBC, отца нынешнего главы организации Маурисио Сулеймана) и гонорар более 200 тысяч долларов США. Кроме того - потенциальный шанс на контракты с крупными промоутерскими компаниями.
Этот турнир также тесно связан с планами Турки Аль аш-Шейха по созданию профессиональной боксерской лиги совместно с Дейной Уайтом, что может открыть еще больше возможностей для молодых звезд.
Где смотреть
Эксклюзивные трансляции будут проходить на платформе британского спортивного стримингового сервиса DAZN.
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