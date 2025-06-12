Грань між припинення вогню і "замороженим конфліктом" дуже тонка, - посол ЄС

Посол зазначила, що не може дати повної гарантії продовження масштабної допомоги ЄС Україну у разі припинення вогню чи довгострокового перемир’я.

"По-перше, у житті не буває 100% гарантій, так? Тож якщо ви просите у мене стовідсоткову гарантію - боюся, я не можу цього дати", - пояснила вона.

За її словами, всі розуміють різницю між тимчасовим припиненням вогню та остаточним врегулюванням. "І ви не зацікавлені у затяжному перемир’ї. Ви ж знаєте: грань, коли припинення вогню перетворюється на "заморожений конфлікт", є дуже тонкою", - сказала посол.

Як зазначила Матернова, якщо раптом хтось про цю межу забуде, "я впевнена, що українське керівництво швидко нагадає всім, що перемир’я за визначенням є лише тимчасовою паузою між сторонами конфлікту".

"Але, думаю, на сьогодні ніхто не має ілюзій щодо намірів Володимира Путіна", - сказала вона.