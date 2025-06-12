Грань между прекращением огня и "замороженным конфликтом" очень тонкая, - посол ЕС

Посол отметила, что не может дать полной гарантии продолжения масштабной помощи ЕС Украине в случае прекращения огня или долгосрочного перемирия.

"Во-первых, в жизни не бывает 100% гарантий, да? Поэтому если вы просите у меня стопроцентную гарантию - боюсь, я не могу этого дать", - пояснила она.

По ее словам, все понимают разницу между временным прекращением огня и окончательным урегулированием. "И вы не заинтересованы в затяжном перемирии. Вы же знаете: грань, когда прекращение огня превращается в "замороженный конфликт", очень тонкая", - сказала посол.

Как отметила Матернова, если вдруг кто-то об этой грани забудет, "я уверена, что украинское руководство быстро напомнит всем, что перемирие по определению является лишь временной паузой между сторонами конфликта".

"Но, думаю, на сегодня никто не питает иллюзий относительно намерений Владимира Путина", - сказала она.