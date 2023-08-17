Грали за правилами Кремля: Каспаров розкритикував опозицію в Росії

Він прокоментував протести у Росії у 2011-2013 роках, зокрема за чесні вибори на Болотній площі. Каспаров вважає, що тоді у Росії вже було сформоване "опозиційне ядро", хоч, на його думку, режим Кремля був набагато стійкішим.

"Об'єктивно, зараз оцінюючи ситуацію, треба сказати, що ні – шансу цього не було, бо стійкість режиму була набагато вищою. І це навіть пов'язано не лише з тим, що протести все-таки не вийшли за межі великих міст і російського середнього класу, який був явно на той момент незадоволений фактично довічним правлінням Путіна. Повернення Путіна багато в чому спровокувало ці виступи", - зазначив він.

Каспаров нагадав, що опозиція тоді намагалася витиснути поступки з уряду, мова про демонтаж влади не йшла. Він додав, що більшість учасників протестів хотіла повпливати на владу, але радикальна опозиція розуміла, що жодних домовленостей бути не може.

"Показовий момент, коли був пік всього протесту і виступав Навальний 24 лютого, він озвучив настрої багатьох людей: "Ми можемо піти на ЦВК, ми можемо залишитися тут і зробити Майдан", - всі завмерли. - "Але ми цього не зробимо". І ось із цього моменту протест пішов на спад. Зараз сперечаються: чи вистачило би людей піти на ЦВК, чи вистачило людей, щоби зробити Майдан. Може, й не вистачило б. Але принаймні був історичний шанс спробувати щось змінити, бо момент був переломний", - розповів він.

На його думку, тоді був шанс скасувати результати виборів, але для цього була потрібна політична воля. Як вважає Каспаров, російська опозиція прийняла правила гри Кремля та дії за ними.

"Останнім політиком, який намагався щось робити, був Борис Нємцов. Що сталося з ним, ми всі знаємо. А решта просто прийняла правила гри. Вся історія протестів Навального - це функціонування всередині дозволених рамок", - підкреслив колишній чемпіон світу з шахів.

Каспаров також розповів, що після його виїзду за кордон разом з Борисом Нємцовим та Володимиром Кара-Мурзою намагався і далі протистояти путінському режиму. Але на Заході було багато політиків, які вважали, що потрібно домовлятися з диктатором Володимиром Путіним.

"На жаль, вся ця опозиційна активність не дала жодних результатів. Більше того, із 2014 року умовою такої діяльності було визнання Криму. Ви не могли брати участь у російських виборах, не надрукувавши карти з Кримом. Тобто насправді це така данина, яку ви повинні були платити", - додав він.

Що відомо про опозиціонера Нємцова

Нагадаємо, Борис Нємцов був убитий ввечері 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви.

У липні 2017 року Московський окружний військовий суд визнав винними у виконанні злочину п'ятьох осіб, засудивши їх до позбавлення волі на терміни від 11 до 20 років. Організатори та замовники вбивства досі не знайдені. Рідні та колеги Нємцова вважають, що до організації злочину і приховування винних може бути причетне оточення диктатора Володимира Путіна.

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