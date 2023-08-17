Играли по правилам Кремля: Каспаров раскритиковал оппозицию в России

Он прокомментировал протесты в России в 2011-2013 годах, в частности, за честные выборы на Болотной площади. Каспаров считает, что тогда в России уже было сформировано "оппозиционное ядро", хотя, по его мнению, режим Кремля был намного более устойчивым.

"Объективно, сейчас оценивая ситуацию, надо сказать, что нет - шанса этого не было, потому что устойчивость режима была гораздо выше. И это даже связано не только с тем, что протесты все-таки не вышли за рамки крупных городов и российского среднего класса, который был явно в тот момент недоволен фактически пожизненным правлением Путина. Возвращение Путина во многом спровоцировало эти выступления", - отметил он.

Каспаров напомнил, что оппозиция тогда пыталась вытеснить уступки из правительства, речь о демонтаже власти не шла. Он добавил, что большинство протестующих хотело повлиять на власть, но радикальная оппозиция понимала, что никаких договоренностей быть не может.

"Показательный момент, когда был пик всего протеста и выступал Навальный 24 февраля, он озвучил настроения очень многих людей: "Мы можем пойти на ЦИК, мы можем остаться здесь и сделать Майдан", - все замерли. - "Но мы этого не сделаем". И вот с этого момента протест пошел на спад. Сейчас спорят: хватило ли людей пойти на ЦИК, хватило ли людей, чтобы сделать Майдан. Может, и не хватило бы", - рассказал он.

По его мнению, тогда был шанс отменить результаты выборов, но для этого требовалась политическая воля. Как считает Каспаров, российская оппозиция приняла правила игры Кремля и действия по ним.

"Последним политиком, который пытался что-то делать, был Борис Немцов. Что с ним случилось, мы все знаем. А все остальные просто приняли правила игры. Вся история протестов Навального - это функционирование внутри разрешенных рамок", - подчеркнул бывший чемпион мира по шахматам.

Каспаров также рассказал, что после его выезда за границу вместе с Борисом Немцовым и Владимиром Кара-Мурзой пытался и дальше противостоять путинскому режиму. Но на Западе было много политиков, считавших, что нужно договариваться с диктатором Владимиром Путиным.

"К сожалению, вся эта оппозиционная активность не принесла никаких результатов. Более того, с 2014 года условием такой деятельности было признание Крыма. Вы не могли участвовать в российских выборах, не напечатав карту с Крымом. То есть на самом деле, это такая дань, которую вы должны были платить", - добавил он.

Что известно об оппозиционере Немцове

Напомним, Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.

В июле 2017 года Московский окружной военный суд признал виновными в совершении преступления пятерых человек, приговорив их к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и сокрытию виновных может быть причастно окружение диктатора Владимира Путина.

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