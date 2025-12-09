ua en ru
Вт, 09 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

За графіком та аварійно: де і як сьогодні в Україні вимикають світло (список)

Україна, Вівторок 09 грудня 2025 09:41
UA EN RU
За графіком та аварійно: де і як сьогодні в Україні вимикають світло (список) Ілюстративне фото: в Україні сьогодні знову діють графіки відключення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 9 грудня, в Україні продовжать діяти графіки вимкнень електроенергії. У низці областей задіяно також аварійні відключення.

РБК-Україна розповідає, як сьогодні вимикають світло по областях.

"Укренерго"

Сьогодні у всіх регіонах України застосовуються обмеження споживання електроенергії. Причиною є наслідки недавніх масованих ракетно-дронових атак Росії по енергетичній інфраструктурі.

Протягом доби, з 00:00 до 23:59, діятимуть погодинні відключення обсягом від двох до чотирьох черг.

Також протягом доби, з 00:00 до 23:59, будуть застосовані обмеження потужності для промислових споживачів.

Час та обсяг обмежень можуть змінюватися, тому громадянам радять слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Аварійні відключення

Станом на 09:00 у кількох областях України введені аварійні відключення електроенергії. Це вимушений крок через суттєві пошкодження енергооб’єктів внаслідок останніх російських атак.

Попередньо оприлюднені графіки у регіонах, де діють аварійні відключення, тимчасово не актуальні. Аварійні відключення планують скасувати після стабілізації ситуації в енергомережі.

Міненерго

За даними відомства, внаслідок ворожих обстрілів по енергетичній інфраструктурі на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях.

На Полтавщині, Сумщині та Харківщині запроваджені аварійні відключення електроенергії. Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Київ

У ДТЕК розповіли, що 9 грудня відключення в Києві діятимуть таким чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 06:00 до 12:00 та з 15:30 до 20:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 05:00 до 08:30 та 15:30 до 22:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;
  • 3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;
  • 4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;
  • 4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;
  • 5.1 черга - світла не буде з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 17:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 01:30 до 08:30, з 14:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 01:30 до 05:00, з 08:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:30 та з 22:30 до 24:00.

Кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

Дніпропетровська область

У ДТЕК зазначили, що стабілізаційні відключення відбуватимуться за таким графіком:

  • для черги 1.1 - з 05:00 до 11:30 та з 15:00 до 18:30;
  • для черги 1.2 - з 06:00 до 11:30 та з 15:00 до 19:00;
  • для черги 2.1 - з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 22:00;
  • для черги 2.2 - з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 20:00;
  • для черги 3.1 - з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
  • для черги 3.2 - з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
  • для черги 4.1 - з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
  • для черги 4.2 - з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30, з 14:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
  • для черги 5.1 - з 01:00 до 08:00, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
  • для черги 5.2 - з 01:00 до 08:00, з 11:30 до 17:00 та з 22:00 до 24:00;
  • для черги 6.1 - з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
  • для черги 6.2 - з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00.

Перевірити свою чергу можна тут: dtek-dnem.com.ua.

Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:

  • 1.1 черга: з 05:00 до 11:30 та з 15:00 до 17:00;
  • 1.2 черга: з 06:00 до 11:30 та з 15:00 до 19:00;
  • 2.1 черга: з 08:00 до 11:30 та з 15:00 до 20:00;
  • 2.2 черга: з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 15:00 до 22:00;
  • 3.1 черга: з 00:00 до 04:30, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 24:00;
  • 3.2 черга: з 00:00 до 04:30, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 24:00;
  • 4.1 черга: з 00:00 до 04:30, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 24:00;
  • 4.2 черги: з 00:00 до 04:30, з 11:30 до 15:00 та з 18:30 до 24:00;
  • 5.1 черга: з 04:30 до 08:00 та з 11:30 до 18:30;
  • 5.2 черга: з 04:30 до 08:00 та з 11:30 до 18:30;
  • 6.1 черга: з 04:30 до 08:00 та з 11:30 до 18:30;
  • 6.2 черга: з 04:30 до 08:00 та з 11:30 до 18:30.

Одеська область

Кіровоградська область

  • черга 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
  • черга 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
  • черга 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • черга 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • черга 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • черга 3.2: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • черга 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18
  • черга 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • черга 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • черга 5.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • черга 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • черга 6.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Про зміни повідомлятимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.

Чернігівська область

За вказівкою НЕК "Укренерго", маємо зміни у ГПВ - з 1 до 5 години обмеження діятимуть обсягом 2,5 черги (замість 2 черг).

  • Із 1:00 до 3:00 додатково відключаємо чергу 4/2.
  • Із 3:00 до 5:00 додатково відключаємо чергу 5/1.

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

Черкаська область

Години відсутності електропостачання:

  • черга 1.1 00:00 - 03:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00;
  • черга 1.2 00:00 - 03:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00;
  • черга 2.1 02:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 24:00;
  • черга 2.2 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;
  • черга 3.1 02:00 - 05:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00;
  • черга 3.2 05:00 - 08:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00;
  • черга 4.1 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00;
  • черга 4.2 03:00 - 07:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00;
  • черга 5.1 00:00 - 02:00, 05:00 - 07:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00;
  • черга 5.2 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 18:00 - 21:00;
  • черга 6.1 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00;
  • черга 6.2 00:00 - 03:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 21:00.

Графіки погодинних відключень опубліковані на сайті "Черкасиобленерго". Вони мають шість черг. Ознайомитися можна у розділі "Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень" за посиланням.

Сумська область

Вранці вівторка, 9 грудня, АТ "Сумиобленерго" повідомило, що на території області введені аварійні графіки для 6-10 черг.

"Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних, зверніть на це увагу!", - йдеться у повідомленні.

Напередодні ввечері графік мав такий вигляд
За графіком та аварійно: де і як сьогодні в Україні вимикають світло (список)

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Харківська область

У Харківській області також ввели графіки аварійних відключень світла. Наразі погодинні графіки не діють. Однак після скасування аварійних відключень графіки, ймовірно, будуть мати такий вгляд:

  • черга 1.1 00:00-01:30; 06:00-08:00; 12:00-14:00; 15:30-17:00; 19:00-22:30;
  • черга 1.2 00:00-01:30; 05:00-08:00; 12:00-14:00; 15:30-17:00; 19:00-22:30;
  • черга 2.1 00:00-01:30; 12:00-14:00; 15:30-17:00; 19:00-22:30;
  • черга 2.2 00:00-01:30; 08:30-14:00; 15:30-17:00; 19:00-22:30;
  • черга 3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-20:00; 22:30-24:00;
  • черга 3.2 00:00-05:00; 08:30-12:00; 14:00-15:30; 17:00-20:00; 22:30-24:00;
  • черга 4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 14:00-15:30; 17:00-19:00; 22:30-24:00;
  • черга 4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 14:00-15:30; 17:00-19:00; 20:00-24:00;
  • черга 5.1 05:00-12:00; 14:00-19:00;
  • черга 5.2 05:00-12:00; 14:00-19:00;
  • черга 6.1 05:00-08:00; 12:00-19:00;
  • черга 6.2 05:00-08:00; 12:00-19:00.

Перелік адрес за чергами тут: t.me/kharkivenergy.

Полтавська область

У Полтавській області сьогодні вранці також було запроваджено аварійні відключення світла в об"ємі 10 черг.

У випадку, коли їх буде скасовано, графік відключення, ймовірно, матиме такий вигляд:
За графіком та аварійно: де і як сьогодні в Україні вимикають світло (список)

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Запорізька область

Графік на 9 грудня за чергами (підчергами):

  • черга 1.1: 00:00 – 01:30, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • черга 1.2: 00:00 – 00:30, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • черга 2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30
  • черга 2.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • черга 3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • черга 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • черга 4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • черга 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • черга 5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • черга 5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • черга 6.1: 04:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • черга 6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30.

З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись за посиланням: https://www.zoe.com.ua

Житомирська область

Відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго" режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для чотирьох черг.

  • з 06:00 до 07:00 - електрику вимикатимуть для 2,5 черг;
  • з 07:00 до 08:00 - електрику вимикатимуть для трьох черг;
  • з 08:00 до 14:00 - електрику вимикатимуть для 3,5 черг;
  • з 14:00 до 17:00 - електрику вимикатимуть для чотирьох черг;
  • з 17:00 до 19:00 - електрику вимикатимуть для 3,5 черг;
  • з 19:00 до 20:00 - електрику вимикатимуть для трьох черг;
  • з 20:00 до 22:00 - електрику вимикатимуть для 2,5 черг;
  • з 22:00 до 24:00 - електрику вимикатимуть двох черг.

За графіком та аварійно: де і як сьогодні в Україні вимикають світло (список)

Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".

Львівська область

Дізнатись свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна:

  • на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
  • у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Тернопільська область

Переглянути актуальний графік та дізнатися, до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті у розділі "Графік погодинних відключень".

Рівненська область

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів 9 грудня діятимуть у такому обсязі:

  • підчерга 1.1 - 10.00 - 14.00;
  • підчерга 1.2 - 10.00 - 14.00;
  • підчерга 2.1 - 10.00 - 14.00;
  • підчерга 2.2 - 14.00 - 18.00;
  • підчерга 3.1 - 14.00 - 18.00;
  • підчерга 3.2 - 15.00 - 19.00;
  • підчерга 4.1 - 18.00 - 22.00;
  • підчерга 4.2 - 18.00 - 22.00;
  • підчерга 5.1 - 08.00 - 10.00, 19.00 - 22.00;
  • підчерга 5.2 - 08.00 - 10.00;
  • підчерга 6.1 - 08.00 - 10.00;
  • підчерга 6.2 - 14.00 - 17.00.

Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:

  • для Рівного - тут;
  • для Рівненської області - тут.

Хмельницька область

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Івано-Франківська область

Дізнатися свою чергу можна:

  • на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";
  • у Viber-боті компанії;
  • за посиланням.

Волинська область

Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі або селі можна на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.

При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Укренерго Графіки відключення світла Блекаут
Новини
"Байден дав, а я ні": Трамп вкотре похизувався зароблянням грошей на війні в Україні
"Байден дав, а я ні": Трамп вкотре похизувався зароблянням грошей на війні в Україні
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті