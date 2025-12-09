За графіком та аварійно: де і як сьогодні в Україні вимикають світло (список)

У вівторок, 9 грудня, в Україні продовжать діяти графіки вимкнень електроенергії. У низці областей задіяно також аварійні відключення.

РБК-Україна розповідає, як сьогодні вимикають світло по областях.

"Укренерго"

Сьогодні у всіх регіонах України застосовуються обмеження споживання електроенергії. Причиною є наслідки недавніх масованих ракетно-дронових атак Росії по енергетичній інфраструктурі.

Протягом доби, з 00:00 до 23:59, діятимуть погодинні відключення обсягом від двох до чотирьох черг.

Також протягом доби, з 00:00 до 23:59, будуть застосовані обмеження потужності для промислових споживачів.

Час та обсяг обмежень можуть змінюватися, тому громадянам радять слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Аварійні відключення

Станом на 09:00 у кількох областях України введені аварійні відключення електроенергії. Це вимушений крок через суттєві пошкодження енергооб’єктів внаслідок останніх російських атак.

Попередньо оприлюднені графіки у регіонах, де діють аварійні відключення, тимчасово не актуальні. Аварійні відключення планують скасувати після стабілізації ситуації в енергомережі.

Міненерго

За даними відомства, внаслідок ворожих обстрілів по енергетичній інфраструктурі на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях.

На Полтавщині, Сумщині та Харківщині запроваджені аварійні відключення електроенергії. Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Київ

У ДТЕК розповіли, що 9 грудня відключення в Києві діятимуть таким чином:

1.1 черга - світла не буде з 06:00 до 12:00 та з 15:30 до 20:00;

1.2 черга - світла не буде з 05:00 до 08:30 та 15:30 до 22:00;

2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00;

2.2 черга - світла не буде з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00;

3.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;

3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;

4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;

4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;

5.1 черга - світла не буде з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 17:00 та з 22:30 до 24:00;

5.2 черга - світла не буде з 01:30 до 08:30, з 14:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00;

6.1 черга - світла не буде з 01:30 до 05:00, з 08:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00;

6.2 черга - світла не буде з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:30 та з 22:30 до 24:00.

Кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Дніпропетровська область

У ДТЕК зазначили, що стабілізаційні відключення відбуватимуться за таким графіком:

для черги 1.1 - з 05:00 до 11:30 та з 15:00 до 18:30;

для черги 1.2 - з 06:00 до 11:30 та з 15:00 до 19:00;

для черги 2.1 - з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 22:00;

для черги 2.2 - з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 20:00;

для черги 3.1 - з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;

для черги 3.2 - з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;

для черги 4.1 - з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;

для черги 4.2 - з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30, з 14:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;

для черги 5.1 - з 01:00 до 08:00, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;

для черги 5.2 - з 01:00 до 08:00, з 11:30 до 17:00 та з 22:00 до 24:00;

для черги 6.1 - з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;

для черги 6.2 - з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00.

Перевірити свою чергу можна тут: dtek-dnem.com.ua.

Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:

1.1 черга: з 05:00 до 11:30 та з 15:00 до 17:00;

1.2 черга: з 06:00 до 11:30 та з 15:00 до 19:00;

2.1 черга: з 08:00 до 11:30 та з 15:00 до 20:00;

2.2 черга: з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 15:00 до 22:00;

3.1 черга: з 00:00 до 04:30, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 24:00;

3.2 черга: з 00:00 до 04:30, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 24:00;

4.1 черга: з 00:00 до 04:30, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 24:00;

4.2 черги: з 00:00 до 04:30, з 11:30 до 15:00 та з 18:30 до 24:00;

5.1 черга: з 04:30 до 08:00 та з 11:30 до 18:30;

5.2 черга: з 04:30 до 08:00 та з 11:30 до 18:30;

6.1 черга: з 04:30 до 08:00 та з 11:30 до 18:30;

6.2 черга: з 04:30 до 08:00 та з 11:30 до 18:30.

Одеська область

Кіровоградська область

черга 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

черга 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

черга 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

черга 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

черга 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

черга 3.2: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

черга 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

черга 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

черга 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

черга 5.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

черга 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

черга 6.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Про зміни повідомлятимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.

Чернігівська область

За вказівкою НЕК "Укренерго", маємо зміни у ГПВ - з 1 до 5 години обмеження діятимуть обсягом 2,5 черги (замість 2 черг).

Із 1:00 до 3:00 додатково відключаємо чергу 4/2.

Із 3:00 до 5:00 додатково відключаємо чергу 5/1.

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Черкаська область

Години відсутності електропостачання:

черга 1.1 00:00 - 03:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00;

черга 1.2 00:00 - 03:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00;

черга 2.1 02:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 24:00;

черга 2.2 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;

черга 3.1 02:00 - 05:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00;

черга 3.2 05:00 - 08:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00;

черга 4.1 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00;

черга 4.2 03:00 - 07:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00;

черга 5.1 00:00 - 02:00, 05:00 - 07:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00;

черга 5.2 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 18:00 - 21:00;

черга 6.1 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00;

черга 6.2 00:00 - 03:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 21:00.

Графіки погодинних відключень опубліковані на сайті "Черкасиобленерго". Вони мають шість черг. Ознайомитися можна у розділі "Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень" за посиланням.

Сумська область

Вранці вівторка, 9 грудня, АТ "Сумиобленерго" повідомило, що на території області введені аварійні графіки для 6-10 черг.

"Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних, зверніть на це увагу!", - йдеться у повідомленні.

Напередодні ввечері графік мав такий вигляд



Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Харківська область

У Харківській області також ввели графіки аварійних відключень світла. Наразі погодинні графіки не діють. Однак після скасування аварійних відключень графіки, ймовірно, будуть мати такий вгляд:

черга 1.1 00:00-01:30; 06:00-08:00; 12:00-14:00; 15:30-17:00; 19:00-22:30;

черга 1.2 00:00-01:30; 05:00-08:00; 12:00-14:00; 15:30-17:00; 19:00-22:30;

черга 2.1 00:00-01:30; 12:00-14:00; 15:30-17:00; 19:00-22:30;

черга 2.2 00:00-01:30; 08:30-14:00; 15:30-17:00; 19:00-22:30;

черга 3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-20:00; 22:30-24:00;

черга 3.2 00:00-05:00; 08:30-12:00; 14:00-15:30; 17:00-20:00; 22:30-24:00;

черга 4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 14:00-15:30; 17:00-19:00; 22:30-24:00;

черга 4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 14:00-15:30; 17:00-19:00; 20:00-24:00;

черга 5.1 05:00-12:00; 14:00-19:00;

черга 5.2 05:00-12:00; 14:00-19:00;

черга 6.1 05:00-08:00; 12:00-19:00;

черга 6.2 05:00-08:00; 12:00-19:00.

Перелік адрес за чергами тут: t.me/kharkivenergy.

Полтавська область

У Полтавській області сьогодні вранці також було запроваджено аварійні відключення світла в об"ємі 10 черг.

У випадку, коли їх буде скасовано, графік відключення, ймовірно, матиме такий вигляд:



Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Запорізька область

Графік на 9 грудня за чергами (підчергами):

черга 1.1: 00:00 – 01:30, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

черга 1.2: 00:00 – 00:30, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

черга 2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30

черга 2.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

черга 3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

черга 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

черга 4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

черга 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

черга 5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

черга 5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

черга 6.1: 04:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

черга 6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30.

З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись за посиланням: https://www.zoe.com.ua

Житомирська область

Відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго" режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для чотирьох черг.

з 06:00 до 07:00 - електрику вимикатимуть для 2,5 черг;

з 07:00 до 08:00 - електрику вимикатимуть для трьох черг;

з 08:00 до 14:00 - електрику вимикатимуть для 3,5 черг;

з 14:00 до 17:00 - електрику вимикатимуть для чотирьох черг;

з 17:00 до 19:00 - електрику вимикатимуть для 3,5 черг;

з 19:00 до 20:00 - електрику вимикатимуть для трьох черг;

з 20:00 до 22:00 - електрику вимикатимуть для 2,5 черг;

з 22:00 до 24:00 - електрику вимикатимуть двох черг.

Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".

Львівська область

Дізнатись свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна:

на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";

у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Тернопільська область

Переглянути актуальний графік та дізнатися, до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті у розділі "Графік погодинних відключень".

Рівненська область

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів 9 грудня діятимуть у такому обсязі:

підчерга 1.1 - 10.00 - 14.00;

підчерга 1.2 - 10.00 - 14.00;

підчерга 2.1 - 10.00 - 14.00;

підчерга 2.2 - 14.00 - 18.00;

підчерга 3.1 - 14.00 - 18.00;

підчерга 3.2 - 15.00 - 19.00;

підчерга 4.1 - 18.00 - 22.00;

підчерга 4.2 - 18.00 - 22.00;

підчерга 5.1 - 08.00 - 10.00, 19.00 - 22.00;

підчерга 5.2 - 08.00 - 10.00;

підчерга 6.1 - 08.00 - 10.00;

підчерга 6.2 - 14.00 - 17.00.

Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:

для Рівного - тут;

для Рівненської області - тут.

Хмельницька область

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Івано-Франківська область

Дізнатися свою чергу можна:

на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";

у Viber-боті компанії;

за посиланням.

Волинська область

Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі або селі можна на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.