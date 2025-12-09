ua en ru
По графику и аварийно: где и как сегодня в Украине выключают свет (список)

Украина, Вторник 09 декабря 2025 09:41
UA EN RU
По графику и аварийно: где и как сегодня в Украине выключают свет (список) Иллюстративное фото: в Украине сегодня снова действуют графики отключения света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 9 декабря, в Украине продолжат действовать графики отключений электроэнергии. В ряде областей задействованы также аварийные отключения.

РБК-Украина рассказывает, как сегодня отключают свет по областям.

"Укрэнерго"

Сегодня во всех регионах Украины применяются ограничения потребления электроэнергии. Причиной являются последствия недавних массированных ракетно-дронных атак России по энергетической инфраструктуре.

В течение суток, с 00:00 до 23:59, будут действовать почасовые отключения объемом от двух до четырех очередей.

Также в течение суток, с 00:00 до 23:59, будут применены ограничения мощности для промышленных потребителей.

Время и объем ограничений могут меняться, поэтому гражданам советуют следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Аварийные отключения

По состоянию на 09:00 в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Это вынужденный шаг из-за существенных повреждений энергообъектов в результате последних российских атак.

Предварительно обнародованные графики в регионах, где действуют аварийные отключения, временно не актуальны. Аварийные отключения планируют отменить после стабилизации ситуации в энергосети.

Минэнерго

По данным ведомства, в результате вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре на утро без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях.

На Полтавщине, Сумщине и Харьковщине введены аварийные отключения электроэнергии. Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Киев

В ДТЭК рассказали, что 9 декабря отключения в Киеве будут действовать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 06:00 до 12:00 и с 15:30 до 20:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 05:00 до 08:30 и 15:30 до 22:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:00, с 05:00 до 12:00 и с 15:30 до 19:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 05:00 до 12:00 и с 15:30 до 19:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30;
  • 3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30;
  • 4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30;
  • 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:30;
  • 5.1 очередь - света не будет с 01:30 до 08:30, с 12:00 до 17:00 и с 22:30 до 24:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 01:30 до 08:30, с 14:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 01:30 до 05:00, с 08:00 до 08:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 01:30 до 05:00, с 12:00 до 19:30 и с 22:30 до 24:00.

Киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

Днепропетровская область

В ДТЭК отметили, что стабилизационные отключения будут происходить по следующему графику:

  • для очереди 1.1 - с 05:00 до 11:30 и с 15:00 до 18:30;
  • для очереди 1.2 - с 06:00 до 11:30 и с 15:00 до 19:00;
  • для очереди 2.1 - с 04:30 до 08:00 и с 15:00 до 22:00;
  • для очереди 2.2 - с 04:30 до 11:30 и с 15:00 до 20:00;
  • для очереди 3.1 - с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00;
  • для очереди 3.2 - с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00;
  • для очереди 4.1 - с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00;
  • для очереди 4.2 - с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 11:30, с 14:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00;
  • для очереди 5.1 - с 01:00 до 08:00, с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;
  • для очереди 5.2 - с 01:00 до 08:00, с 11:30 до 17:00 и с 22:00 до 24:00;
  • для очереди 6.1 - с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;
  • для очереди 6.2 - с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 24:00.

Проверить свою очередь можно здесь: dtek-dnem.com.ua.

Для потребителей компании ЦЭК графики почасовых отключений выглядят следующим образом:

  • 1.1 очередь: с 05:00 до 11:30 и с 15:00 до 17:00;
  • 1.2 очередь: с 06:00 до 11:30 и с 15:00 до 19:00;
  • 2.1 очередь: с 08:00 до 11:30 и с 15:00 до 20:00;
  • 2.2 очередь: с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 11:30 и с 15:00 до 22:00;
  • 3.1 очередь: с 00:00 до 04:30, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 24:00;
  • 3.2 очередь: с 00:00 до 04:30, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 24:00;
  • 4.1 очередь: с 00:00 до 04:30, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 24:00;
  • 4.2 очереди: с 00:00 до 04:30, с 11:30 до 15:00 и с 18:30 до 24:00;
  • 5.1 очередь: с 04:30 до 08:00 и с 11:30 до 18:30;
  • 5.2 очередь: с 04:30 до 08:00 и с 11:30 до 18:30;
  • 6.1 очередь: с 04:30 до 08:00 и с 11:30 до 18:30;
  • 6.2 очередь: с 04:30 до 08:00 и с 11:30 до 18:30.

Одесская область

Кировоградская область

  • очередь 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
  • очередь 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
  • очередь 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • очередь 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • очередь 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • очередь 3.2: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • очередь 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18
  • очередь 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • очередь 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • очередь 5.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • очередь 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • очередь 6.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Об изменениях будут сообщать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.

Черниговская область

По указанию НЭК "Укрэнерго", есть изменения в ГПВ - с 1 до 5 часов ограничения будут действовать объемом 2,5 очереди (вместо 2 очередей).

  • С 1:00 до 3:00 дополнительно отключаем очередь 4/2.
  • С 3:00 до 5:00 дополнительно отключаем очередь 5/1.

Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

  • очередь 1.1 00:00 - 03:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00;
  • очередь 1.2 00:00 - 03:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00;
  • очередь 2.1 02:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 24:00;
  • очередь 2.2 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;
  • очередь 3.1 02:00 - 05:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00;
  • очередь 3.2 05:00 - 08:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00;
  • очередь 4.1 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00;
  • очередь 4.2 03:00 - 07:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00;
  • очередь 5.1 00:00 - 02:00, 05:00 - 07:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00;
  • очередь 5.2 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 18:00 - 21:00;
  • очередь 6.1 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00;
  • очередь 6.2 00:00 - 03:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 21:00.

Графики почасовых отключений опубликованы на сайте "Черкассыоблэнерго". Они имеют шесть очередей. Ознакомиться можно в разделе "Графики/Перечень очередей графиков почасовых отключений" по ссылке.

Сумская область

Утром вторника, 9 декабря, АО "Сумыоблэнерго" сообщило, что на территории области введены аварийные графики для 6-10 очередей.

"Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых, обратите на это внимание!", - говорится в сообщении.

Накануне вечером график выглядел так
По графику и аварийно: где и как сегодня в Украине выключают свет (список)

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Харьковская область

В Харьковской области также ввели графики аварийных отключений света. Сейчас почасовые графики не действуют. Однако после отмены аварийных отключений графики, вероятно, будут иметь такой вид:

  • очередь 1.1 00:00-01:30; 06:00-08:00; 12:00-14:00; 15:30-17:00; 19:00-22:30;
  • очередь 1.2 00:00-01:30; 05:00-08:00; 12:00-14:00; 15:30-17:00; 19:00-22:30;
  • очередь 2.1 00:00-01:30; 12:00-14:00; 15:30-17:00; 19:00-22:30;
  • очередь 2.2 00:00-01:30; 08:30-14:00; 15:30-17:00; 19:00-22:30;
  • очередь 3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-20:00; 22:30-24:00;
  • очередь 3.2 00:00-05:00; 08:30-12:00; 14:00-15:30; 17:00-20:00; 22:30-24:00;
  • очередь 4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 14:00-15:30; 17:00-19:00; 22:30-24:00;
  • очередь 4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 14:00-15:30; 17:00-19:00; 20:00-24:00;
  • очередь 5.1 05:00-12:00; 14:00-19:00;
  • очередь 5.2 05:00-12:00; 14:00-19:00;
  • очередь 6.1 05:00-08:00; 12:00-19:00;
  • очередь 6.2 05:00-08:00; 12:00-19:00.

Перечень адресов по очередям здесь: t.me/kharkivenergy.

Полтавская область

В Полтавской области сегодня утром также были введены аварийные отключения света в объеме 10 очередей.

В случае, когда они будут отменены, график отключения, вероятно, будет выглядеть следующим образом:
По графику и аварийно: где и как сегодня в Украине выключают свет (список)

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Запорожская область

График на 9 декабря по очередям (подочереди):

  • очередь 1.1: 00:00 - 01:30, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • очередь 1.2: 00:00 - 00:30, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • очередь 2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30
  • очередь 2.2: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
  • очередь 3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • очередь 3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • очередь 4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
  • очередь 4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
  • очередь 5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • очередь 5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
  • очередь 6.1: 04:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
  • очередь 6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 22:30.

С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться по ссылке: https: //www.zoe.com.ua

Житомирская область

Согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для четырех очередей.

  • с 06:00 до 07:00 - электричество будут выключать для 2,5 очередей;
  • с 07:00 до 08:00 - электричество будут выключать для трех очередей;
  • с 08:00 до 14:00 - электричество будут выключать для 3,5 очередей;
  • с 14:00 до 17:00 - электричество будут выключать для четырех очередей;
  • с 17:00 до 19:00 - электричество будут выключать для 3,5 очередей;
  • с 19:00 до 20:00 - электричество будут выключать для трех очередей;
  • с 20:00 до 22:00 - электричество будут выключать для 2,5 очередей;
  • с 22:00 до 24:00 - электричество будут отключать для двух очередей.

По графику и аварийно: где и как сегодня в Украине выключают свет (список)

Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".

Львовская область

Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно:

  • на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Тернопольская область

Посмотреть актуальный график и узнать, к какой подочереди принадлежит ваш адрес можно на официальном сайте в разделе "График почасовых отключений".

Ровенская область

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей 9 декабря будут действовать в таком объеме:

  • подчередь 1.1 - 10.00 - 14.00;
  • подчередь 1.2 - 10.00 - 14.00;
  • подчередь 2.1 - 10.00 - 14.00;
  • подчередь 2.2 - 14.00 - 18.00;
  • подчередь 3.1 - 14.00 - 18.00;
  • подчередь 3.2 - 15.00 - 19.00;
  • подчередь 4.1 - 18.00 - 22.00;
  • подчередь 4.2 - 18.00 - 22.00;
  • подчередь 5.1 - 08.00 - 10.00, 19.00 - 22.00;
  • подчередь 5.2 - 08.00 - 10.00;
  • подчередь 6.1 - 08.00 - 10.00;
  • подочередь 6.2 - 14.00 - 17.00.

Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:

Хмельницкая область

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Ивано-Франковская область

Узнать свою очередь можно:

  • на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";
  • в Viber-боте компании;
  • по ссылке.

Волынская область

Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке или селе можно на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.

При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.

