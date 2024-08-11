Графиков отключений света может не быть до середины октября, но есть условие, - ДТЭК

В Украине графиков отключения света может быть не до середины октября. Это возможно при отсутствии атак по РФ энергетике и аномальной жары.

Как сообщается, ситуация в энергетике несколько улучшилась, поэтому сейчас графиков отключений нет. Без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых обстрелов энергетики или аномальной жары.

Однако с наступлением холодов нагрузка на систему увеличится. Люди начнут пользоваться электроотоплением и будут больше включать свет из-за того, что зимой темнеет раньше. Тогда "Укрэнерго" будет вынуждено снова вводить ограничения потребления и графики отключений могут вернуться.

В ДТЭК добавили, что ситуация в энергетике все еще сложна, поскольку энергосистема потеряла около 9 ГВт мощностей во время российских атак. Быстро восстановить все невозможно, поэтому графики могут быть как минимум до конца отопительного сезона.