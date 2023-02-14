Без графіків. У Києві та низці областей завтра не вимикатимуть світло

"На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати завтра світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях", - йдеться в повідомленні.

Однак в ДТЕК зазначили, що внаслідок пошкодження мереж в деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком.

Водночас через мережеві обмеженнязавтра в Одеській області діятимуть стабілізаційні відключення. Графік можна дізнатися за посиланням.

Івано-Франківська область завтра також буде ввесь день зі світлом.

"Зважаючи на те, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з розподілом електричної енергії, завтра відключень не буде", - повідомила глава ОВА Світлана Онищук.

У Рівненській області 15 лютого також не вимикатимуть світло.

"Друзі, ще один день плануємо пройти без обмежень електропостачання", - написав очільник ОВА Віталій Коваль у Telegram.