Без графиков. В Киеве и ряде областей завтра не будут выключать свет

"На следующий день "Укрэнерго" не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать завтра свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

Однако в ДТЭК отметили, что в результате повреждения сетей в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику.

В то же время из-за сетевых ограничений завтра в Одесской области будут действовать стабилизационные отключения. График можно узнать по ссылке.

Ивано-Франковская область завтра будет весь день со светом.

"Учитывая, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с распределением электрической энергии, завтра отключений не будет", - сообщила глава ОВА Светлана Онищук.

В Ровенской области 15 февраля также не будут выключать свет.

"Друзья, еще один день планируем пройти без ограничений электроснабжения", - написал глава ОВА Виталий Коваль в Telegram.