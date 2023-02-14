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Без графиков. В Киеве и ряде областей завтра не будут выключать свет

Фото: в Киеве и ряде областей завтра не будут выключать свет (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 15 февраля, в ряде регионов Украины не будут выключать электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"На следующий день "Укрэнерго" не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать завтра свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

Однако в ДТЭК отметили, что в результате повреждения сетей в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику.

В то же время из-за сетевых ограничений завтра в Одесской области будут действовать стабилизационные отключения. График можно узнать по ссылке.

Ивано-Франковская область завтра будет весь день со светом.

"Учитывая, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с распределением электрической энергии, завтра отключений не будет", - сообщила глава ОВА Светлана Онищук.

В Ровенской области 15 февраля также не будут выключать свет.

"Друзья, еще один день планируем пройти без ограничений электроснабжения", - написал глава ОВА Виталий Коваль в Telegram.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует. Хотя в Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще действуют незначительные сетевые ограничения.

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