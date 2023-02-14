Дефіцит в енергосистемі відсутній, але діють обмеження в Одесі. Яка ситуація зі світлом

Дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній. Хоча в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють незначні мережеві обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній. Це означає, що електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання", - йдеться в повідомленні.

Як додають в компанії, через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились.

"Відповідно до зростання споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка", - йдеться у заяві.

В "Укренерго" зазначили, що в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють незначні мережеві обмеження.

"Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на низці електростанцій, які зазнали значних пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян. Також ремонтні роботи безперервно ведуться на всіх пошкоджених об’єктах магістральних мереж "Укренерго" для усунення мережевих обмежень та передачі необхідного обсягу електроенергії від генерації до споживачів", - зазначають в компанії.

Як повідомлялось, у вівторок, 14 лютого, генерації електроенергії достатньо для задоволення потреб споживачів в Україні. Однак у деяких регіонах, зокрема в Одеській та Хмельницькій областях, можливі стабілізаційні відключення, пов‘язані з ремонтами мереж.