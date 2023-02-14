ua ru
Вт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дефіцит в енергосистемі відсутній, але діють обмеження в Одесі. Яка ситуація зі світлом

Новость на русском →
Україна, Вівторок 14 лютого 2023 11:18
Дефіцит в енергосистемі відсутній, але діють обмеження в Одесі. Яка ситуація зі світлом Фото: яка ситуація зі світлом в Україні 14 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній. Хоча в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють незначні мережеві обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній. Це означає, що електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання", - йдеться в повідомленні.

Як додають в компанії, через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились.

"Відповідно до зростання споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка", - йдеться у заяві.

В "Укренерго" зазначили, що в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють незначні мережеві обмеження.

"Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на низці електростанцій, які зазнали значних пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян. Також ремонтні роботи безперервно ведуться на всіх пошкоджених об’єктах магістральних мереж "Укренерго" для усунення мережевих обмежень та передачі необхідного обсягу електроенергії від генерації до споживачів", - зазначають в компанії.

Як повідомлялось, у вівторок, 14 лютого, генерації електроенергії достатньо для задоволення потреб споживачів в Україні. Однак у деяких регіонах, зокрема в Одеській та Хмельницькій областях, можливі стабілізаційні відключення, пов‘язані з ремонтами мереж.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світла
NEWS
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
DAILY
Андрій Садовий: Єдиний шанс на спокійне життя – це розділ Росії на кілька незалежних країн
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Садовий: Єдиний шанс на спокійне життя – це розділ Росії на кілька незалежних країн