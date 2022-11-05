UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Графіки знову діють. У Києві скасували аварійні відключення світла

Фото: у Києві скасували аварійні відключення світла (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві ввечері 5 листопада скасували аварійні відключення світла, які були введені для стабілізації енергомережі, пошкодженої російськими атаками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення компанії YASNO в чат-боті Telegram.

"У Києві відбій екстрених аварійних відключень. В усіх районах застосовуються лише стабілізаційні відключення за графіками", - заявили в YASNO.

Переглянути актуальні графіки відключень електрики по Києву - можна за посиланням.

Як відомо, сьогодні зранку "Укренерго" доручило енергокомпаніям ввести аварійні відключення світла у Києві та семи областях. Причиною такого рішення стало те, що українці сьогодні збільшили споживання електроенергії порівняно з попередніми днями.

Де ще вводили аварійні відключення:

  • Київська;
  • Чернігівська;
  • Черкаська;
  • Житомирська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Полтавська область.

Пізніше YASNO та ДТЕК повідомили, що у двох районах на лівому березі Києва вводяться екстренні відключення поза графіками.

Додамо, РБК-Україна розповідало, як зарядити смартфон та інші гаджети під час відключення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕККиїввідключеня світла