Графіки знову діють. У Києві скасували аварійні відключення світла

У Києві ввечері 5 листопада скасували аварійні відключення світла, які були введені для стабілізації енергомережі, пошкодженої російськими атаками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення компанії YASNO в чат-боті Telegram.

Де ще вводили аварійні відключення:

Як відомо, сьогодні зранку "Укренерго" доручило енергокомпаніям ввести аварійні відключення світла у Києві та семи областях. Причиною такого рішення стало те, що українці сьогодні збільшили споживання електроенергії порівняно з попередніми днями.

Переглянути актуальні графіки відключень електрики по Києву - можна за посиланням .

"У Києві відбій екстрених аварійних відключень. В усіх районах застосовуються лише стабілізаційні відключення за графіками", - заявили в YASNO.

Пізніше YASNO та ДТЕК повідомили, що у двох районах на лівому березі Києва вводяться екстренні відключення поза графіками.

Додамо, РБК-Україна розповідало, як зарядити смартфон та інші гаджети під час відключення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.