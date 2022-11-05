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Графики снова действуют. В Киеве отменили аварийные отключения света

Фото: в Киеве отменили аварийные отключения света (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве вечером 5 ноября отменили аварийные отключения света, введенные для стабилизации энергосети, поврежденной российскими атаками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объявление компании YASNO в чат-боте Telegram.

"В Киеве отбой экстренных аварийных отключений. Во всех районах применяются только стабилизационные отключения по графикам", – заявили в YASNO.

Просмотреть актуальные графики отключений электричества по Киеву - можно по ссылке.

Как известно, сегодня утром "Укрэнерго" поручило энергокомпаниям ввести аварийные отключения света в Киеве и семи областях. Причиной такого решения стало то, что украинцы сегодня увеличили потребление электроэнергии по сравнению с предыдущими днями.

Где еще вводили аварийные отключения:

  • Киевская;
  • Черниговская;
  • Черкасская;
  • Житомирская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Полтавская область.

Позже YASNO и ДТЭК сообщили, что в двух районах на левом берегу Киева вводятся экстренные отключения вне графиков.

Добавим, РБК-Украина рассказывала, как зарядить смартфон и другие гаджеты при отключении света.

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