Графики снова действуют. В Киеве отменили аварийные отключения света

"В Киеве отбой экстренных аварийных отключений. Во всех районах применяются только стабилизационные отключения по графикам", – заявили в YASNO.

Просмотреть актуальные графики отключений электричества по Киеву - можно по ссылке.

Как известно, сегодня утром "Укрэнерго" поручило энергокомпаниям ввести аварийные отключения света в Киеве и семи областях. Причиной такого решения стало то, что украинцы сегодня увеличили потребление электроэнергии по сравнению с предыдущими днями.

Где еще вводили аварийные отключения: