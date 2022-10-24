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Графіки віялових відключень електроенергії зроблять справедливішими, - глава "Укренерго"

Фото: норми для віялових відключень можуть бути переглянуті (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

При аварійних відключеннях не повинно бути сильних перекосів між споживачами. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що графіки можуть переглянути.

Про це РБК-Україна йдеться у матеріалі РБК-Україна "Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему".

"За результатами останніх тижнів, коли запроваджувалися графіки, ми плануємо провести з кожним обленерго сесію, проаналізувати ефективність цих графіків - наскільки і як вони були виконані", - сказав він.

При цьому будуть проаналізовані списки споживачів, заведених під ці графіки, щоб переконатися в тому, що немає сильних перекосів у розподілі навантаження відключень між споживачами.

"Ми це робитимемо, для того, щоб зробити ці графіки більш м'якими для споживача і справедливо розподілити навантаження", - додав Кудрицький.

Глава "Укренерго" заявив, що переліки споживачів, що відключаються, складають оператори розподільчих мереж (обленерго). Використання графіків відключень пов'язане з конкретною ситуацією, що склалася в енергосистемі у певний момент. Мета кожного оператора системи розподілу - виконати команду з обмеження споживачів від головного Диспетчерського центру "Укренерго".

"Якщо "Укренерго" каже, що в такій області необхідно зменшити споживання на 30 МВт або 40 МВт, завдання обленерго - якнайшвидше виконати цю команду. І щоб зробити це швидко, іноді просто вибирають енерговузли з найбільшим споживанням, в яких можна швидше відключити необхідний обсяг навантаження та збалансувати енергосистему. Так простіше та швидше. Тому буває, що за графіками аварійних відключень не зовсім рівномірно розподіляється відключення споживачів", - розповів Кудрицький.

Нагадаємо, віялові відключення електроенергії у Київській області розпочалися ввечері 19 жовтня. В "Укренерго" і надалі планують застосовувати планові відключення електроенергії.

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Укренерго