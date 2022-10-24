Графики веерных отключений электроэнергии сделают более справедливыми, - глава "Укрэнерго"

"По результатам последних недель, когда вводились графики, мы планируем провести с каждым облэнерго сессию, проанализировать эффективность этих графиков - насколько и как они были выполнены", - сказал он.

При этом будут проанализированы списки потребителей, заведенных под эти графики, чтобы убедиться в том, что нет каких-либо сильных перекосов в распределении нагрузки отключений между потребителями.

"Мы будем это делать, для того, чтобы сделать эти графики более мягкими для потребителя и справедливо распределить нагрузку", - добавил Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" заявил, что перечни отключаемых потребителей составляют операторы распределительных сетей (облэнерго). Использование графиков отключений связано с конкретной ситуацией, которая сложилась в энергосистеме в определенный момент. Цель каждого оператора системы распределения - выполнить команду по ограничению потребителей от главного Диспетчерского центра "Укрэнерго".

"Если "Укрэнерго" говорит, что в такой области необходимо уменьшить потребление на 30 МВт или 40 МВт, задача облэнерго - как можно скорее выполнить эту команду. И чтобы сделать это быстро, иногда просто выбирают энергоузлы с наибольшим потреблением, в которых можно скорее отключить необходимый объем нагрузки и сбалансировать энергосистему. Так проще и быстрее. Посему бывает, что при графиках аварийных отключений не совсем равномерно распределяется отключение потребителей", - рассказал Кудрицкий.