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Графики веерных отключений электроэнергии сделают более справедливыми, - глава "Укрэнерго"

Фото: нормы для веерных отключений могут быть пересмотрены (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

При аварийных отключениях не должно быть сильных перекосов между потребителями. Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что графики могут быть пересмотрены.

Об этом РБК-Украина говорится в материале РБК-Украина "Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему".

"По результатам последних недель, когда вводились графики, мы планируем провести с каждым облэнерго сессию, проанализировать эффективность этих графиков - насколько и как они были выполнены", - сказал он.

При этом будут проанализированы списки потребителей, заведенных под эти графики, чтобы убедиться в том, что нет каких-либо сильных перекосов в распределении нагрузки отключений между потребителями.

"Мы будем это делать, для того, чтобы сделать эти графики более мягкими для потребителя и справедливо распределить нагрузку", - добавил Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" заявил, что перечни отключаемых потребителей составляют операторы распределительных сетей (облэнерго). Использование графиков отключений связано с конкретной ситуацией, которая сложилась в энергосистеме в определенный момент. Цель каждого оператора системы распределения - выполнить команду по ограничению потребителей от главного Диспетчерского центра "Укрэнерго".

"Если "Укрэнерго" говорит, что в такой области необходимо уменьшить потребление на 30 МВт или 40 МВт, задача облэнерго - как можно скорее выполнить эту команду. И чтобы сделать это быстро, иногда просто выбирают энергоузлы с наибольшим потреблением, в которых можно скорее отключить необходимый объем нагрузки и сбалансировать энергосистему. Так проще и быстрее. Посему бывает, что при графиках аварийных отключений не совсем равномерно распределяется отключение потребителей", - рассказал Кудрицкий.

Напомним, веерные отключения электроэнергии в Киевской области начались вечером 19 октября. В "Укрэнерго" и дальше планируют применять плановые отключения электроэнергии.

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Укрэнерго