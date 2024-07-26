UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Графіки відключення світла завтра діятимуть лише ввечері: в які години

Фото: в Україні завтра ввечері застосовують графіки відключень світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 27 липня, графіки відключення світла планують застосовувати протягом шести годин. Вони діятимуть лише увечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram і "Укренерго" в Telegram.

За інформацією компанії, "Укренерго" віддало розпорядження застосовувати графіки відключення світла з 17:00 до 23:00.

Більш детальних подробиць у ДТЕК не розкрили.

Оновлено 17:59

Як уточнили в "Укренерго", з 17:00 до 23:00 будуть застосовувати одну чергу відключень.

Що передувало

Нагадаємо, в Україні останні дні знизили обсяги відключень світла у рамках графіків. Це в першу чергу пов'язано з тим, що в країні спала аномальна спека, яка спричинила значне збільшення споживання електроенергії.

Також протягом цього та минулого тижня в країні з планового ремонту вивели два енергоблоки на атомних електростанціях. Це призвело до збільшення генерації та скоротило дефіцит в енергосистемі.

Тому на цьому тижні, наприклад, графіки відключень світла не застосовують на добу, як це було раніше.

Зокрема, сьогодні, 26 липня, графіки діють із 05:00 до 24:00. Застосовуються одна і дві черги відключень світла одночасно, що дозволяє не обмежувати електропостачання у сірих зонах графіків.

Більш детально про покращення ситуації з електропостачанням - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКВідключеня світлаВимкнення світлаГрафік відключення світла