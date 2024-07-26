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Графики отключения света завтра будут действовать только вечером: в какие часы

Фото: в Украине завтра вечером применят графики отключений света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 27 июля, графики отключений света планируют применять в течение шести часов. Они будут действовать только вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram и "Укрэнерго" в Telegram.

По информации компании, "Укрэнерго" отдало распоряжение применять графики отключений света с 17:00 до 23:00. 

Более детальных подробностей в ДТЭК не раскрыли. 

Обновлено 17:59

Как уточнили в "Укрэнерго", с 17:00 до 23:00 будут применять одну очередь отключений. 

Что предшествовало

Напомним, в Украине последние дни снизили объемы отключений света в рамках графиков. Это в первую очередь связано с тем, что в стране спала аномальная жара, которая была причиной значительного увеличения потребления электроэнергии.

Также в течение этой и прошлой недели в стране из планового ремонта вывели два энергоблока на атомных электростанциях. Это привело к увеличении генерации и сократило дефицит в энергосистеме.

Поэтому на этой неделе, к примеру, графики отключений света не применяют на все сутки, как это было раньше.

В частности, сегодня, 26 июля, графики действуют с 05:00 до 24:00. Применяются одна и две очереди отключений света одновременно, что позволяет не ограничивать электроснабжение в серых зонах графиков.

Более детально об улучшении ситуации с электроснабжением - в материале РБК-Украина.

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