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Графіки відключення світла завтра діятимуть лише ввечері: в які години

Україна, П'ятниця 26 липня 2024 17:50
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Графіки відключення світла завтра діятимуть лише ввечері: в які години Фото: в Україні завтра ввечері застосовують графіки відключень світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 27 липня, графіки відключення світла планують застосовувати протягом шести годин. Вони діятимуть лише увечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram і "Укренерго" в Telegram.

За інформацією компанії, "Укренерго" віддало розпорядження застосовувати графіки відключення світла з 17:00 до 23:00.

Більш детальних подробиць у ДТЕК не розкрили.

Оновлено 17:59

Як уточнили в "Укренерго", з 17:00 до 23:00 будуть застосовувати одну чергу відключень.

Що передувало

Нагадаємо, в Україні останні дні знизили обсяги відключень світла у рамках графіків. Це в першу чергу пов'язано з тим, що в країні спала аномальна спека, яка спричинила значне збільшення споживання електроенергії.

Також протягом цього та минулого тижня в країні з планового ремонту вивели два енергоблоки на атомних електростанціях. Це призвело до збільшення генерації та скоротило дефіцит в енергосистемі.

Тому на цьому тижні, наприклад, графіки відключень світла не застосовують на добу, як це було раніше.

Зокрема, сьогодні, 26 липня, графіки діють із 05:00 до 24:00. Застосовуються одна і дві черги відключень світла одночасно, що дозволяє не обмежувати електропостачання у сірих зонах графіків.

Більш детально про покращення ситуації з електропостачанням - у матеріалі РБК-Україна.

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