Графіки відключення світла завтра будуть діяти лише шість годин: коли саме

Що передувало

Нагадаємо, в Україні після спаду спеки продовжують послаблювати обмеження електропостачання. Зокрема, світло у сірих зонах графіків відключали лише у понеділок, 22 липня.

При цьому сьогодні, 24 липня, графіки відключення світла по всій Україні скасували до 16:00. Пізніше стало відомо, що обмеження у деяких регіонах не застосовують до 20:00.

Раніше глава Державної служби енергетичного нагляду Руслан Слободян висловлював надію, що тенденція зі скасуванням дії графіків зберігатиметься й надалі.

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