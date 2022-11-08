Графіки відключення світла можуть стати комфортнішими з наступного тижня, - "Укренерго"

За його словами, найскладніша ситуація після 5 російських масованих ракетних ударів склалася на північному сході України, зокрема у Київській та Харківській областях.

Так, у цих регіонах, крім графіків планових погодинних відключень, доводиться застосовувати додаткові аварійні, щоб збалансувати енергосистему.

Дефіцит саме у цих регіонах перевищує 1000 мегаватів, але протягом дня він змінюється.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб покращити ситуацію в мережі як у Києві та області, так і в північному регіоні - Харківській, Полтавській та Сумській областях... Я думаю, що нам усім, споживачам у цих регіонах потрібно потерпіти кілька днів, за умови, що не буде обстрілів, для того, щоб вже були відчутні покращення, щоб графіки відключення стали більш комфортними", - розповів Кудрицький.

В "Укренерго" зазначають, що цього тижня енергетикам "доведеться ще попрацювати" і за умови відсутності нових ракетних обстрілів вдасться покращити ситуацію з енергопостачанням у центральному та північному регіонах країни.

Він зазначив, що наразі ключовим завданням "Укренерго" є ремонт магістральних мереж у центральному та північному регіоні, щоб можна було передати туди необхідні обсяги потужності від електростанцій з інших областей.

Це дозволить усунути необхідність застосування обмеження споживання електроенергії, додав Кудрицький.

Глава правління "Укренерго" також звернув увагу, що місцева влада та енергетики "розуміють всі сьогоднішні ризики і готуються до найгірших сценаріїв, ймовірність яких залежить від інтенсивності ракетних обстрілів".

Відео: в "Укренерго" висловилися про відновлення енергооб'єктів після російських ударів та ситуацію з відключеннями світла