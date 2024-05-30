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Графики отключения электроэнергии могут вернуть: Шмыгаль назвал условие

Украина, Четверг 30 мая 2024 13:50
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Графики отключения электроэнергии могут вернуть: Шмыгаль назвал условие Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Если в украинской энергосистеме будет повторно зафиксирован значительный дефицит, "Укрэнерго" будет вынуждено вернуться к графикам отключений. Последствия российского террора еще долго будут сказываться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

Как отметил Шмыгаль, состояние украинской энергетики остается в центре внимания украинского правительства.

"Благодаря солнечному генерированию, а также выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС уже несколько дней плановые отключения потребителей не применяются. Но это не отменяет потребность системно экономить электроэнергию", - заявил украинский премьер.

В то же время, он проинформировал, что в Украине ежедневно интенсивно работают над восстановлением объектов там, где это возможно.

Кроме того, Шмыгаль сделал акцент на перестройке энергосистемы с целью сделать ее децентрализованной и более устойчивой к атакам врага.

Отключение света в Украине

Напомним, в мае в Украине снова начали выключать свет на фоне возобновления интенсивных обстрелов российскими войсками инфраструктуры страны, в результате которых были разрушены несколько крупных ТЭС и ТЭЦ.

Несмотря на это в последние несколько дней ситуация изменилась - свет не выключали.

Как пояснил гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко, такая ситуация, вероятно, связана с тем, что один энергоблок АЭС был выведен из ремонта.

Впрочем, по словам эксперта в сфере энергетики, летом отключения света в Украине могут быть серьезнее из-за жары и ремонта.

Как сообщалось ранее, в Украине 30 мая отключения электроэнергии не прогнозируются.

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Отключения света
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