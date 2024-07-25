Графіки відключень світла завтра будуть діяти майже всю добу

Як зазначили у компанії, за вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра будуть застосовувати з 05:00 і до кінця доби.

Більш детальної інформації у ДТЕК не розкрили.

Оновлено 19:35

За інформацією "Укренерго" з 05:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00 та з 23:00 до 24:00 застосовуватиметься одна черга відключень.

При цьому з 13:00 до 18:00 та з 20:00 до 23:00 буде задіяно дві черги відключень.