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Графіки відключень світла завтра будуть діяти майже всю добу

Фото: в Україні 26 липня відключатимуть світло за графіками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 26 липня, відключати світло за графіками планують упродовж 19 годин. Обмеження почнуть діяти рано-вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram і "Укренерго" в Telegram.

Як зазначили у компанії, за вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра будуть застосовувати з 05:00 і до кінця доби.

Більш детальної інформації у ДТЕК не розкрили.

Оновлено 19:35

За інформацією "Укренерго" з 05:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00 та з 23:00 до 24:00 застосовуватиметься одна черга відключень.

При цьому з 13:00 до 18:00 та з 20:00 до 23:00 буде задіяно дві черги відключень.

Що передувало

Нагадаємо, останні кілька днів в Україні спостерігається покращення ситуації з електропостачанням. Зокрема, графіки відключень світла діють лише меншу частину доби.

Наприклад, сьогодні, 25 липня, світло за графіками відключають з 17:00 до 22:00. Обмеження послабили після того, як в Україні вивели з ремонту енергоблок на одній з атомних електростанцій.

Позитивний прогноз щодо електропостачання вже дав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, ситуація покращиться у серпні, вересні та листопаді. При цьому протягом трьох місяців можлива ситуація, за якої світло не відключатимуть взагалі.

Більш детально про те, чому світла стало більше і якою є ситуація в енергосистемі країни зараз, у матеріалі РБК-Україна.

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