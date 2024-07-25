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Графики отключений света завтра будут действовать почти все сутки

Фото: в Украине 26 июля будут отключать свет по графикам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 26 июля, отключать свет по графикам планируют в течение 19 часов. Ограничения начнут действовать рано утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Как отметили в компании, по указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применять с 05:00 и до конца суток. 

Более детальной информации в ДТЭК не раскрыли. 

Что предшествовало

Напомним, последние несколько дней в Украине наблюдается улучшение ситуации с электроснабжением. В частности, графики отключений света действуют только меньшую часть суток.

К примеру, сегодня, 25 июля, свет по графикам отключают с 17:00 до 22:00. Ограничения ослабили после того, как в Украине вывели из ремонта энергоблок на одной из атомных электростанций.

Позитивный прогноз насчет электроснабжения уже дал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, ситуация улучшится в августе, сентябре и ноябре. При этом в течение трех месяцев возможна ситуация, при которой свет не будут отключать вообще.

Более детально о том, почему света стала больше и какова ситуация в энергосистеме страны сейчас, в материале РБК-Украина.

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