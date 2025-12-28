Графіки відключень світла в Україні на сьогодні: список по областях

Інформація від "Укренерго"

За інформацією компанії, в Україні сьогодні продовжать діяти графіки відключень електроенергії для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості. Вимкнення світла будуть у більшості областей.

Причина обмежень - наслідки російських масованих терактів проти енергетики, зокрема масштабного ракетно-дронового теракту 27 грудня.

Окремо в "Укренерго" зупинилися на Києві, де зберігається важка ситуація внаслідок російського удару 27 грудня.

Зазначається, що у Києві та Київській області продовжують вимушено застосовуватись аварійні відключення. Відновлювальні роботи на всіх пошкоджених енергооб’єктах тривають.

Графіки відключень у Київській області

Згідно з даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графіки відключень на 28 грудня у Київській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Дніпропетровській області

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графіки відключень на 28 грудня у Дніпропетровській області (інфографіка: t.me/dtek_ua)

Графіки відключень у Вінницькій області

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Графіки відключень у Житомирській області

Згідно з даними АТ "Житомиробленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключень на 28 грудня у Житомирській області (інфографіка: poe.pl.ua)

Графіки відключень у Запорізькій області

Згідно з даними АТ "Запоріжжяобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Сьогодні години відсутності електропостачання по чергах (підчергах), з урахуванням 30 хвилин на перемикання, є такими:

черга 1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;

черга 1.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;

черга 2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;

черга 2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;

черга 3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;

черга 3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;

черга 4.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30;

черга 4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;

черга 5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;

черга 5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30;

черга 6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;

черга 6.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00.

Графіки відключень у Кіровоградській області

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Графіки відключень на 28 грудня у Кіровоградській області (скриншот: kiroe.com.ua)

Графіки відключень у Черкаській області

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Години відсутності електропостачання 28 грудня по чергах:

1.1 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00;

1.2 00:00 - 02:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00;

2.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00;

2.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 06:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00;

3.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 19:00, 23:00 - 24:00;

3.2 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 19:00 - 22:00;

4.1 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00;

4.2 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 20:00 - 23:00;

5.1 02:00 - 04:00, 06:00 - 09:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;

5.2 02:00 - 04:00, 06:00 - 08:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;

6.1 04:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00;

6.2 04:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00.

Графіки відключень у Миколаївській області

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

на офіційному сайті;

у Facebook.

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Графіки відключень у Полтавській області

Згідно з даними АТ "Полтаваобленерго", у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, 28 грудня 2025 року в області:

з 00:00 по 06:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;

з 06:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг;

з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

Дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла в області можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключень у Рівненській області

Згідно з даними ПрАТ "Рівнеобленерго", з графіком погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області можна ознайомитись:

на офіційному сайті:

у Facebook.

Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Графіки відключень у Сумській області

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);

в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;

у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);

у Telegram;

у Facebook.

Графіки відключень на 28 грудня у Сумській області (інфографіка: facebook.com/sumyoblenergo)