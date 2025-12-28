Графики отключений света в Украине на сегодня: список по областям

Информация от "Укрэнерго"

По информации компании, в Украине сегодня продолжат действовать графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. Отключения света будут в большинстве областей.

Причина ограничений - последствия российских массированных терактов против энергетики, в частности масштабного ракетно-дронового теракта 27 декабря.

Отдельно в "Укрэнерго" остановились на Киеве, где сохраняется тяжелая ситуация в результате российского удара 27 декабря.

Отмечается, что в Киеве и Киевской области продолжают вынужденно применяться аварийные отключения. Восстановительные работы на всех поврежденных энергообъектах продолжаются.

Графики отключений в Киевской области

Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Графики отключений на 28 декабря в Киевской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Днепропетровской области

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Графики отключений на 28 декабря в Днепропетровской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликовано ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.

Графики отключений в Житомирской области

Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключений на 28 декабря в Житомирской области (инфографика: poe.pl.ua)

Графики отключений в Запорожской области

Согласно данным АО "Запорожьеоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Сегодня часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди), с учетом 30 минут на переключение, являются следующими:

очередь 1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

очередь 1.2: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

очередь 2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;

очередь 2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;

очередь 3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

очередь 3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

очередь 4.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30;

очередь 4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;

очередь 5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

очередь 5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30;

очередь 6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;

очередь 6.2: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00.

Графики отключений в Кировоградской области

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

Графики отключений на 28 декабря в Кировоградской области (скриншот: kiroe.com.ua)

Графики отключений в Черкасской области

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Часы отсутствия электроснабжения 28 декабря по очередям:

1.1 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00;

1.2 00:00 - 02:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00;

2.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00;

2.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 06:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00;

3.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 19:00, 23:00 - 24:00;

3.2 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 19:00 - 22:00;

4.1 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00;

4.2 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 20:00 - 23:00;

5.1 02:00 - 04:00, 06:00 - 09:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;

5.2 02:00 - 04:00, 06:00 - 08:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;

6.1 04:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00;

6.2 04:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00.

Графики отключений в Николаевской области

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

на официальном сайте;

в Facebook.

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Графики отключений в Полтавской области

Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, 28 декабря 2025 года в области:

с 00:00 по 06:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей;

с 06:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей;

с 22:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 3 очередей.

Узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключений в Ровенской области

Согласно данным ЧАО "Ровнооблэнерго", с графиком почасовых отключений в городе Ровно и в Ровенской области можно ознакомиться:

на официальном сайте:

в Facebook.

Кроме того, узнать номер своей очереди или время ограничения электроснабжения согласно графикам почасовых отключений можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Графики отключений в Сумской области

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии или свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключений на 28 декабря в Сумской области (инфографика: facebook.com/sumyoblenergo)