Графіки відключень світла в Україні скасували на п'ять годин: що відомо

Повідомляється, що сьогодні погодинні графіки відключення світла не будуть застосовуватись з 10:00 до 15:00 по всій Україні.

Причина - знижене споживання у вихідний день та збільшення генерації на сонячних станціях.

Що очікувалося на 6 липня

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що графіки погодинних відключень у суботу діятимуть протягом усієї доби. При цьому в Києві та низці областей очікувалися відключення навіть у світло-сірій зоні.

Також в "Укренерго" попереджали, що з 17:00 до 22:00 буде задіяно три черги графіків, а в решту годин - дві. Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Зазначимо, також повідомлялося, що графіки змінять на період з 9 по 24 липня таким чином, що в кожному регіоні в один із днів взагалі не буде відключень.

Зокрема, у Києві день зі світлом очікується 10 липня. З датами інших регіонів можна ознайомитися за посиланням.