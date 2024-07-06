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Графіки відключень світла в Україні скасували на п'ять годин: що відомо

Фото: енергетикам вдалося забезпечити п'ять годин без відключення світла (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Графіки відключень світла 6 липня 2024 року не діятимуть протягом п'яти годин. До цього очікувалося, що світло за графіками подаватимуть цілий день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram НЕК "Укренерго".

Повідомляється, що сьогодні погодинні графіки відключення світла не будуть застосовуватись з 10:00 до 15:00 по всій Україні.

Причина - знижене споживання у вихідний день та збільшення генерації на сонячних станціях.

Що очікувалося на 6 липня

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що графіки погодинних відключень у суботу діятимуть протягом усієї доби. При цьому в Києві та низці областей очікувалися відключення навіть у світло-сірій зоні.

Також в "Укренерго" попереджали, що з 17:00 до 22:00 буде задіяно три черги графіків, а в решту годин - дві. Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Зазначимо, також повідомлялося, що графіки змінять на період з 9 по 24 липня таким чином, що в кожному регіоні в один із днів взагалі не буде відключень.

Зокрема, у Києві день зі світлом очікується 10 липня. З датами інших регіонів можна ознайомитися за посиланням.

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