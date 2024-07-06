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Графики отключений света в Украине отменили на пять часов: что известно

Фото: энергетикам удалось обеспечить пять часов без отключений света (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Графики отключений света 6 июля 2024 года не будут действовать в течение пяти часов. До этого ожидалось, что свет по графикам будут подавать целый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram НЭК "Укрэнерго".

Сообщается, что сегодня почасовые графики отключения света не будут применяться с 10:00 до 15:00 по всей Украине.

Причина - сниженное потребление в выходной день и увеличение генерации на солнечных станциях.

Что ожидалось на 6 июля

Напомним, вчера сообщалось, что графики почасовых отключений в субботу будут действовать в течение всех суток. При этом в Киеве и ряде областей ожидались отключения даже в светло-серой зоне.

Также в "Укрэнерго" предупреждали, что с 17:00 до 22:00 будут задействованы три очереди графиков, а в остальные часы - две. Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Отметим, также сообщалось, что графики изменят на период с 9 по 24 июля таким образом, что в каждом регионе в один из дней вообще не будет отключений.

В частности, в Киеве целый день со светом ожидается 10 июля. С датами для остальных регионов можно ознакомиться по ссылке.

 

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УкрэнергоГрафик отключения света