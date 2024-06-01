Графіки відключень світла в Україні можуть змінитися через атаку ворога, - Міненерго

Сьогодні з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються графіки відключень світла. Обмеження будуть для побутових та промислових споживачів.

"Водночас у зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися. Нагадаємо, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності", - попереджає Міненерго.