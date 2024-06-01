Графики отключений света в Украине могут измениться из-за атаки врага, - Минэнерго

Сегодня с 18:00 до 23:00 во всех регионах прогнозируются графики отключений света. Ограничения будут для бытовых и промышленных потребителей.

"В то же время в связи с ночной атакой на энергосистему объемы ограничений могут изменяться. Напомним, что основной причиной отключений являются масштабные российские атаки на энергосистему и вызванный ими дефицит мощности", - предупреждает Минэнерго.