RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Графики отключений света в Украине могут измениться из-за атаки врага, - Минэнерго

Фото: графики отключения света в Украине 1 июня могут измениться (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Графики отключения света в Украине сегодня, 1 июня, могут измениться. Причиной тому является ночная атака России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики.

Сегодня с 18:00 до 23:00 во всех регионах прогнозируются графики отключений света. Ограничения будут для бытовых и промышленных потребителей.

"В то же время в связи с ночной атакой на энергосистему объемы ограничений могут изменяться. Напомним, что основной причиной отключений являются масштабные российские атаки на энергосистему и вызванный ими дефицит мощности", - предупреждает Минэнерго.

 

 

Обстрел энергетики 1 июня

Этой ночью российская армия атаковала объекты энергетики в пяти областях Украины, а именно в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской. В результате обстрела есть разрушения, в частности, оккупанты серьезно повредили оборудование двух ТЭС.

Всего войска РФ выпустили по Украине 100 ракет и дронов. Силы ПВО уничтожили 35 ракет и 46 беспилотников. В результате атаки есть пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МинэнергоВойна в УкраинеВойна России против УкраиныОтключения светаЭнергетики