Графики отключений света в Украине могут измениться из-за атаки врага, - Минэнерго

Графики отключения света в Украине сегодня, 1 июня, могут измениться. Причиной тому является ночная атака России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики.
Сегодня с 18:00 до 23:00 во всех регионах прогнозируются графики отключений света. Ограничения будут для бытовых и промышленных потребителей.
"В то же время в связи с ночной атакой на энергосистему объемы ограничений могут изменяться. Напомним, что основной причиной отключений являются масштабные российские атаки на энергосистему и вызванный ими дефицит мощности", - предупреждает Минэнерго.
Этой ночью российская армия атаковала объекты энергетики в пяти областях Украины, а именно в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской. В результате обстрела есть разрушения, в частности, оккупанты серьезно повредили оборудование двух ТЭС.
Всего войска РФ выпустили по Украине 100 ракет и дронов. Силы ПВО уничтожили 35 ракет и 46 беспилотников. В результате атаки есть пострадавшие.
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