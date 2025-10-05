Графіки відключень світла у Сумській області: в "Сумиобленерго" спростували фейк

"Вкотре псевдоінформаційні ресурси публікують неправдиву інформацію про запровадження в Сумській області графіків відключення електроенергії. Чим "грають" на руку лише ворогу, адже мета таких "фейків" - викликати негативні настрої серед мешканців Сумщини", - йдеться у повідомленні.

У "Сумиобленерго" зазначили, що наразі від НЕК "Укренерго" не було жодних вказівок про застосування будь-яких обмежень у постачання електроенергії у вигляді графіків.

"Попередження про їх впровадження також не надходили", - додали у компанії.

Також там додали, що станом на зараз в Сумській області не діють графіки погодинних чи аварійних відключень.

Водночас можливі планові чи аварійні локальні знеструмлення, які стаються щодня з тієї чи іншої причина. Серед таких: обстріли, заплановані роботи в мережах, негода або є технологічні причини.

"В умовах воєнного стану вкрай важливо слідкувати лише за офіційними джерелами інформації. На неофіційних джерелах можливі фейкові, неправдиві публікації, які можуть вводити в оману читачів", - резюмували в "Сумиобленерго".